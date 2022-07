Congresistas preparan nuevo borrador de moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo

El congresista Edward Málaga afirmó que al interior del Parlamento viene circulando un borrador sobre la vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y que viene siendo trabajada por seis congresistas, incluido él.

“Esto no esta funcionando de la misma manera que las vacancias previas: que se presenta la moción apuradamente y se empieza a correr para buscar las firmas. Lo que estamos haciendo es prácticamente un trabajo académico de escribir una moción muy bien sustentada y que no se lea como fruto de un fraudismo o un golpismo , sino como un sustento lógico de evidencias acumuladas”, dijo para La República.

“El trabajo principalmente es terminar de construir ese argumento y para eso hay un borrador que se ha elaborado entre varios colegas, yo soy uno de ellos. La idea es que colegas de diferentes bancadas se sumen a este borrador. Es colaborativo y va a ser multipartidario” , añadió.

Málaga no quiso dar nombres, pero comentó que el documento viene siendo apoyado por el “sector de la oposición y centro derecha”. También dijo que están realizando el “trabajo político de convencer” a otros legisladores “sobretodo más cercanos al oficialismo”.

“Uno no puede darle la espalda al cerco que se está estrechando en torno al presidente. Ya no es un quimera, n o es algo que nos cuesta identificar, sino que es algo que él mismo presidente está defendiendo . Básicamente, hay una nueva moción que la estamos llamando ‘vacancia 3.0′ y que cuando esté consolidado el documento con todos los aportes esto va a ser sometido a evaluación por los voceros y las bancadas para finalmente presentarlo como un esfuerzo multipartidario”, puntualizó.

Congresistas se pronuncian

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió al tema e indicó que desconoce lo declarado por su colega parlamentario Edward Málaga.

“El congresista Málaga sabe que yo he propuesto la vacancia hace tiempo. Sobre que está haciendo una moción, no me ha llegado y no la conozco. Él debería decirme que tiene otra idea para discutir y conversarlo para no plantear cada uno por su lado diferentes alternativas”, dijo para La República.

En ese mismo sentido, indicó que lo más conveniente sería primero abordar el tema de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, para luego dar paso a la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“Primero debemos inhabilitar a la vicepresidenta. Primero hay que ver que se termine el caso Boluarte antes de sacar el tema para la moción de vacancia porque sino estaríamos perdiendo el tiempo”, agregó.

Por su parte, la congresista Betssy Chávez de Perú Democrático sostuvo que varios parlamentarios han estado promoviendo una moción de vacancia contra Castillo para que no llegue a cumplir un año de gestión.

“¿Otra moción más? ¡Qué novedad! Ergo, sobre la vacancia, es el tenor de este año legislativo. La oposición y aliados buscaron a como de lugar que el presidente no llegue a 28 de julio, y pues a pesar de todos sus intentos y vaya que han sigo incontables, a hora pregonan corrupción porque quieren descender la imagen presidencial al de su oponente de segunda vuelta . Reza el dicho que ‘los ladrones creen que todos son de su condición’.”, comentó para este medio.

Asimismo, no cree que “las fuerzas políticas declinen en sus intentos golpistas”, pero recalcó que el gabinete junto con el jefe de Estado “deben enfocarse en atender al país de manera más enérgica y dejar que los golpistas se sigan disparando a los pies”.