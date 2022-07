Bermejo: Les conviene que puedan reelegir congresistas, pero no decidir sobre constituyente

El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo cuestionó el proyecto de ley que se debate en el Congreso para retornar a la bicameralidad. Ante ello, criticó el argumento de que la ciudadanía debería estar en capacidad de reelegir a los parlamentarios, mientras que se le niega la facultad de decidir si quiere la formación de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

“¿Cómo es la cosa? Cuando conviene, sí, que el elector tenga la posibilidad de reelegir a los congresistas, pero cuando se trata de un tema más de fondo, ante una crisis en la que todos estamos de acuerdo que está inmerso el país, no. Ahí sí se le niega. Ni siquiera llega al debate al Pleno y se anula directamente en la Comisión de Constitución”, dijo durante su intervención en el Pleno.

Asimismo, señaló que hace 20 años el propósito de la bicameralidad era fortalecer a los partidos políticos, pero que ahora ya no quedan estas agrupaciones e incluso muchas de ellas han pasado a ser consideradas organizaciones criminales.

“La idea de la bicameralidad hace 20 años era la idea del fortalecimiento de los partidos políticos. Y de esos partidos políticos de hace 20 años pocos existen ya. Creo que ninguno tiene representación aquí. O tal vez uno o dos a lo mucho. Algunos hasta están consideradas organizaciones criminales. Pero no es cierto que son muy democráticos porque les interesa la votación de la población en general, si no no hubiesen corrido tanto con el tema de la asamblea constituyente. ¿Por qué ahí sí no quieren que a la gente se le pueda consultar si quieren un cambio total de Constitución o no? ¿Por qué solo este tema que tiene que ver con la reelección de los congresistas? (sic)”, agregó.

Finalmente, mencionó que los legisladores que se buscan reelegir tienen un poder adicional, situación que no sería democrática.