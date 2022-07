Bellido tras renuncia de Pedro Castillo a PL: El voto mayoritario será defendido contra propósitos golpistas

El congresista de Perú Libre Guido Bellido se refirió a la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo, al partido político que lo llevó a asumir el cargo y mencionó que se defenderá de todas maneras el voto mayoritario en contra de algunos propósitos golpistas por parte de los parlamentarios. Asimismo, señaló que con la salida del mandatario del grupo político ha quedado claro que no existe participación de terceros en la toma de decisiones.

“Esperemos que con la renuncia del presidente Pedro Castillo al partido Perú Libre quede claro que en la toma de decisiones no participan terceras personas. El voto mayoritario del pueblo peruano será defendido contra cualquier propósito golpista”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Bellido se pronunció tras la renuncia de Pedro Castillo a Perú Libre. Foto: Twitter/Guido Bellido

Además, Bellido remarcó que el jefe de Estado nunca ha tenido una militancia efectiva en el partido y que se afilió a este con el propósito de participar en las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, consideró que no existe resentimientos entre el jefe de Estado y la agrupación.