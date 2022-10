Martín Vizcarra: “fujimorismo no perdona que el cierre del Congreso propiciara su debacle”

El expresidente Martín Vizcarra detalló una serie de puntos claves relacionados con su gestión y aseveró que cometió diversos errores durante el tiempo al mando del Ejecutivo, los cuales acarrearon su vacancia en el 2020. Además, reveló que sus acciones generaron el descontento de grupos políticos como el de Keiko Fujimori y el APRA.

“No tengo la menor duda de que hay un espectro político y también de un espectro económico (que lo odian). Es que yo he tomado decisiones que nadie antes había tomado. Uno de ellos fue disolver el Congreso. (...) Un partido que tenía 73 congresistas, hoy ha salido mal en las elecciones. Obviamente, no lo perdonan. El fujimorismo no me perdona el hecho de que su debacle haya empezado con la decisión que yo tomé”, aseveró el exmandatario en una entrevista para Canal N.

Vizcarra Cornejo precisó también que el mismo caso y rechazo hacia él fue manifestado por los cinco congresistas pertenecientes al APRA en dicha gestión; en la que, según Vizcarra, “estaban confabulados con el fujimorismo y manejaban el Congreso”.

Y en el aspecto económico, el exjefe de Estado precisó que existieron medidas adoptadas durante su gestión que resultaron incómodas para un grupo económico.

En ese sentido, Vizcarra recordó una oportunidad en la que se reunió con la lideresa de Fuerza Popular, hoy investigada por lavado de activos, Keiko Fujimori. Ella le mostró su desazón respecto a la ley de los octógonos que fue aprobada durante el Gobierno del vacado expresidente y motivo por el que la política fujimorista pidió la salida de la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“Recuerdo que en una conversación que tuve con la lideresa Keiko Fujimori, se trató este tema y me pidió que cambie a la ministra de Salud porque esa norma iba a traer perjuicio a las empresas de ese sector que producen alimentos” , señaló.

Sin embargo, el político precisó que el más grande de sus errores durante su gestión fue el no haber buscado alianzas luego del cierre del Congreso en septiembre del 2019, lo que generó un remedo del Legislativo disuelto en las elecciones parlamentarias de ese mismo año.