Yonhy Lescano pide licencia a Acción Popular: “Nuestra ideología y principios se están dejando de lado”

El ex candidato presidencial Yonhy Lescano solicitó licencia partidaria a Acción Popular, ya que considera que la ideología y principios de la agrupación fundada por el expresidente Fernando Belaúnde Terry “se están dejando de lado” por militantes que desempeñan cargos de elección popular.

En la misiva dirigida a Mesías Guevara, presidente en funciones de Acción Popular, Lescano también sostiene que su alejamiento se da por la falta de una dirigencia legítima.

“Solicito licencia para que se me excuse de participar de las actividades partidarias, por cuanto nuestra ideología y principios partidarios se están dejando de lado por algunos militantes que nos representan en cargos de elección popular, pero además nuestro partido no cuenta con dirigencia elegida conforme a ley, que permita una conducción adecuada de nuestra organización política, respecto a lo cual no se ha tomado acciones correctivas, pese a nuestros reclamos públicos”, consigna Lescano.

Lescano pide licencia a Acción Popular. Foto: captura de Twitter

“No está demás hacerle presente la hostilidad interna que he venido sufriendo y que no es necesario detallarla, la cual se ha agravado desde que fui candidato a la presidencia de la República”, agrega.

El exaspirante a la presidencia no precisa quiénes serían los militantes que estarían desnaturalizando la ideología del partido de la lampa. No obstante, es de conocimiento público los intercambios entre Lescano y la extitular del Parlamento María del Carmen Alva.

Justamente, el exlegislador acusó a Alva Prieto de desprestigiar a Acción Popular luego de que la congresista agrediera a la vocera de Cambio Democrático, Isabel Cortez, en el hemiciclo de sesiones.

“Lamentable espectáculo protagonizado por algunos congresistas de Acción Popular. Desprestigian al partido y perjudican al país con actitudes que no están a la altura de un representante del pueblo. Mi rechazo enérgico ante esos abusos y atropellos que no merece el pueblo del Perú”, manifestó Yonhy Lescano en un tuit.