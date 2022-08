Nathaly Alcántara sobre licitaciones de empresas ligadas a Yenifer Paredes: “Falsificaron mi firma”

El último 17 de julio, el programa “Cuarto poder” reveló la identidad de una de las piezas de la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo contra Yenifer Paredes: Nathaly Viviana Alcántara Montes. Según los documentos recabados, esta mujer de 27 años figuraba como la presidenta del comité de selección que otorgó la buena pro a una empresa en el municipio de Anguía.

Se trata del consorcio Gorgor, integrado por empresas como Destcon Ingenieros y Arquitectos, y JJM Espino Ingeniería & Construcción. Estas habrían tenido un nexo con la cuñada del presidente Pedro Castillo.

No obstante, en declaraciones brindadas para el dominical “Día D”, Alcántara negó tajantemente su participación en estas licitaciones. En ese sentido, acusó haber sido víctima de la falsificación de su firma para la obtención de obras de construcción.

“Yo nunca he estado en Cajamarca, en Anguía. Yo nunca he participado en este proceso de selección. No tengo la menor idea (de quién ha falsificado la firma), pero solo puedo decir que a mí esa entidad nunca me contrató para trabajar. Yo no he tenido ninguna orden de servicio, ningún contrato, no he firmado nada”, señaló.

El detalle de la firma ha sido uno de los puntos que más había llamado la atención, ya que su rúbrica también aparecía en una licitación del municipio de Cajatambo. Allí Nathaly Alcántara estaba como una miembro del comité de selección. ¿El problema? Las firmas de Anguía y Cajatambo no coincidían.

Una carta notarial

La testigo manifestó que el alcalde de la localidad cajamarquina, Nenil Medina, detenido esta última semana en un operativo conjunto entre la fiscalía y la PNP, habría tratado de solicitarle el envío de una factura por los supuestos servicios que Alcántara brindó a la Municipalidad de Anguía por el proceso, por medio de una carta notarial fechada en el 1 de agosto, a fin de encubrir las irregularidades.

“Alcalde, por favor, sea honesto y diga la verdad, que su entidad nunca me contrató, que yo no soy partícipe de la red criminal en la cual me están involucrando y no manche mi carrera por tapar otras cosas indebidas (...)”, fue el pedido ante cámaras que hizo Nathaly Alcántara a Medina.

Nenil Medina envió carta notarial a Alcántara para que envíe una factura por presuntos pagos de servicios realizados en favor del municipio de Anguía. Foto: captura ATV

Víctima de hostigamiento

En otros asuntos, descartó tener relación alguna con las personas que figuran en los documentos como integrantes del comité de selección: Osberto Irigoin Vásquez y Orlando Coronel Vásquez. Además, puntualiza no haber tratado nunca con los hermanos Espino Lucana.

Asimismo, denunció que, a raíz de su negativa a colaborar con el encubrimiento de la presunta organización criminal de la que serían partícipes varios miembros del entorno presidencial, ha estado sufriendo hostigamiento.