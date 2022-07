Mininter negó “reglaje”, pero hará cambios en Inteligencia policial

Los vehículos detectados cuando merodeaban la vivienda del empresario Zamir Villaverde García en el distrito de La Molina pertenecen a la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional, informaron fuentes de La República relacionadas con el caso.

Los autos de placas EPB-950 y EPB-930 están asignados a la División de Búsqueda (Divbus) de la Dirin, al mando del coronel PNP Daniel Jares Reyme, quien a su vez responde al jefe de la Dirin, general PNP Róger Pérez Figueroa.

Según las fuentes, los agentes cumplían labores de inteligencia, ante una posible fuga del empresario Zamir Villaverde, luego de su excarcelación del penal de máxima seguridad de Ancón, donde cumplía una prisión preventiva de 36 meses.

Los efectivos fueron detectados y grabados por el personal de seguridad de Zamir Villaverde. Incluso dos de los agentes fueron filmados en el interior de uno de los vehículos. Cuando se les preguntó si eran de Seguridad del Estado o del Ministerio del Interior, los agentes se fueron del lugar raudamente.

Ante esta situación, Zamir Villaverde se dirigió a la comisaría de La Planicie, en La Molina, para denunciar un presunto reglaje y hostigamiento contra su persona.

Sin embargo, al momento de identificarse, el sistema policial detectó que Zamir Villaverde García contaba con una requisitoria vigente dispuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, por lo que fue detenido.

El empresario acudió a la dependencia policial al promediar las 9 p.m. del miércoles 13 de julio y tras permanecer cuatro horas detenido, fue liberado después de la medianoche.

“Vine a la comisaría para hacer una denuncia por un reglaje que me estaban haciendo por órdenes, aparentemente, del Gobierno, contra mi persona para afectar mi seguridad”, dijo a la prensa al salir de la comisaría.

En medio de los gritos de un grupo de extremistas fujimoristas de La Resistencia que lo respaldaban, Zamir Villaverde lanzó una advertencia: “Desde ya le digo al presidente Pedro Castillo que no le tengo miedo. Así me mate (sic), yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el enriquecimiento (sic) de la verdad (...). No le tengo miedo, señor presidente. Y si me va a matar, ¡hágalo!”.

El incidente de la detención de Villaverde se habría originado por una falla en el sistema informático judicial, que no ha sido actualizado, por lo que seguía vigente una orden de detención por el caso Puente Tarata III. No obstante que el juez Manuel Chuyo revocó la orden de detención preventiva por la de comparecencia restringida, la orden continuaba en el sistema.

Por su parte, Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, confirmó a La República que la requisitoria vigente contra el empresario Zamir Villaverde correspondía al expediente en el que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y los sobrinos del presidente Pedro Castillo están investigados.

“Es muy sospechosa la detención arbitraria de Zamir Villaverde, cuando el tenía en sus manos una papeleta de excarcelación ordenada por el propio juez Manuel Chuyo”, dijo el abogado Julio Gutiérrez.

El Poder Judicial recién actualizó su sistema informático a las 12:25 de la madrugada del jueves 14 de julio.

En su presentación ante el Congreso, el ministro del Interior, Mariano González, explicó lo que estaban haciendo los agentes de la Dirin en las inmediaciones de la casa de Villaverde.

“El personal de la Dirin venía haciendo una apreciación de situaciones. ¿Qué significa esto? Que estaban haciendo un trabajo previo para ver el contexto en el que podría haber algún riesgo, sea por la seguridad del señor Villaverde, o sea también —cosa que no creemos— podría intentar fugar”, explicó González.

Se sancionará a responsables del “reglaje”

El jefe de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional, general PNP Róger Pérez Figueroa, será removido de su posición, anunció el ministro Mariano González.

Incluso dijo a los congresistas que el proyecto de resolución estaba listo para la rúbrica del presidente Pedro Castillo y de la suya.

El titular del Ministerio del Interior también anunció el inicio, por parte de la Inspectoría de la Policía Nacional, de una investigación de los agentes de la Dirin que estuvieron vigilando la residencia del colaborador. El propósito de la indagación es el de establecer las responsabilidades.