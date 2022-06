El empresario Zamir Villaverde García, quien se ha acogido a la colaboración eficaz en el caso de contrataciones ilegales que investiga la fiscalía, se reunía con el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan SIlva Villegas y le informaba personalmente de las licitaciones “arregladas” en las que había intervenido con éxito.

Se trata de un audio grabado por el propio Zamir Villaverde (ZV) con Juan Silva (JS), el 18 de octubre de 2021, periodo que coincide con las contrataciones sospechosas que investiga la fiscal Karla Zecenarro. El diálogo, difundido por Willax TV, es el siguiente:

JS: Yo te mando… Le voy a dar tu número para que te llame también el pata...

ZV: Sí, sí, dale este número.

JS: Díctame tu número, díctame tu número. Anota, Angélica, el número.

ZV: Ya

JS: Del pata...

(...)

ZV: 99 70 46 843...

JS: Sí… Que le llame a ese número y que le diga de parte mía, que le llame a Marco (Zamir Villaverde). Él le va a dar instrucción respecto a eso que me dijiste.

ZV: Don Juan, más bien que me escriba un WhatsApp más bien, porque yo no estoy contestando llamadas desconocidas. Que me escriba un WhatsApp.

JS: OK. Que te escriba un WhatsApp de mi parte, ya de ahí ya que te llame.

ZV: Así es, yo lo llamo.

JS: Ya, listo. Ya, bacán.

ZV: Don Juan, entonces mañana estoy yendo un ratito para avisarle. Tres cositas (contratos) que tengo ahí que ya son ganadores…

JS: Ya, por la noche, porque voy a viajar al Cusco. En la noche estoy acá. Ahí conversamos.

ZV: Ya, en la noche entonces don Juan. Ahí le voy a decir, tenemos un resultado ya, que estoy contentísimo para decírselo, ¿ya?

JS: Ya, correcto, correcto. Ya comparito.

ZV: Un abrazo, don Juan. Lo tengo informado.

JS: Ya, igual. Cuídate, también.

El nuevo material contradice la defensa de Villaverde y destruye el testimonio de Silva. Foto: composición LR

En relación a las tres obras a las que se refiere Zamir Villaverde, serían las que ganaron los hermanos Aguilar Quispe mediante su empresa Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), en consorcio con las empresas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), el 21 y 30 de septiembre, y el primero de octubre de 2021.

En los tres casos, la entidad Provías Nacional, que controlaban Juan Silva y Zamir Villaverde, favoreció con la buena pro al consorcio de INIP y CCECC por un total de S/347,9 millones.

Justamente, la colaboradora eficaz Karelim López mencionó siete contratos arreglados entre Silva y Villaverde, entre los que se encuentran los tres indicados. Los otros cuatro se consumaron en el mismo periodo que Villaverde le dio “cien grandes” a Silva, el 4 de noviembre de 2021. El audio destruye la versión del exministro Silva de que no conocía ni se había reunido con Zamir Villaverde.

Grabaciones destruyen defensa de exministro prófugo

Cuando la colaboradora Karelim López declaró a las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire sobre la relación entre los hermanos Aguilar Quispe, propietarios de la constructora INIP, con Juan Silva y Zamir Villaverde, estos respondieron que la versión era falsa. Incluso anunciaron que si López no se retractaba, iniciarían acciones legales. El nuevo audio se suma a otros anteriores que Villaverde entregó a la fiscalía, y que confirman que existió un vínculo estrecho con el prófugo exministro Silva.