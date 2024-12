Congreso: piden que Fiscalía ingrese a oficinas implicadas en presunta red de proxenetismo

Las reacciones en torno a una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República continúan generando controversia. En declaraciones a la prensa, el congresista José Luna Gálvez, líder de la bancada de Podemos Perú, instó al Ministerio Público a intervenir en las oficinas de las personas señaladas como involucradas en esta supuesta red de proxenetismo.

"La fiscalía debe ingresar (…). En otros momentos eran rapidísimos; ahora, ¿por qué no ingresan? (…) Aquí tiene que entrar la fiscalía con todo su equipo para inspeccionar las oficinas de todos los funcionarios que están aquí. ¿Por qué no ingresan a todas las oficinas de los empleados vinculados? Yo los reto a que ingresen a limpiar, porque están manchando el nombre del Congreso de la República", manifestó Luna Gálvez.

El parlamentario también criticó el trabajo de la Comisión Ad Hoc encargada de investigar la presunta red de prostitución. Según Luna, esta comisión no estaría siendo efectiva en la investigación: "Esa comisión Ad Hoc no sirve para nada; será solo un trámite administrativo. (…) Una comisión es administrativa, no tendrá ninguna facultad. ¿Acaso van a levantar el secreto de las comunicaciones? ¿Van a ingresar a las oficinas? ¿Van a revisar todo? No. La que tiene que intervenir es la fiscalía (…)", declaró el congresista.

Congresista Ruth Luque también criticó a la Comisión Ad Hoc

Otra de las parlamentarias que criticó las investigaciones realizadas en el Congreso fue Ruth Luque, quien expresó su preocupación por la posible falta de imparcialidad en la Comisión Ad Hoc, creada para investigar la supuesta red de prostitución que operaba desde la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. En declaraciones a RPP, Luque señaló que la composición de esta comisión, cuyos miembros dependen de la Oficialía Mayor, podría propiciar "blindajes" que obstaculizarían el desarrollo de la investigación

Según lo establecido, la conformación de dicha comisión es responsabilidad del Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, lo que ha generado cuestionamientos por parte de Luque. La legisladora, integrante del Bloque Democrático, manifestó su inquietud al señalar que Forno fue designado por la Mesa Directiva del Parlamento, presidido por Alejandro Soto Reyes, miembro de Alianza para el Progreso. En este sentido, Luque subrayó que la vinculación directa de los integrantes de la comisión con la Oficialía Mayor compromete su independencia y pone en duda la transparencia del proceso.

Además, la congresista advirtió que, en ocasiones anteriores, se han producido "blindajes" para proteger a ciertos involucrados en casos graves, lo que podría repetirse en esta oportunidad. También enfatizó que, si se encontraran responsabilidades entre congresistas, estos serían nuevamente investigados dentro del Parlamento, lo que podría ralentizar los avances. Por ello, insistió en que la investigación debe ser "autónoma" y "rápida", y recalcó la importancia de evitar la participación de congresistas de bancadas alineadas con la Mesa Directiva.