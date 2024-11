Rosa María Palacios en 'Sin Guion' criticó duramente a la presidenta Dina Boluarte por recibir una estatua de la Justicia, que tiene una venda en los ojos que representa la imparcialidad en el sistema judicial, y decir que estaba ciega al desconocer su significado.

"Se supone que la señora presidenta es abogada y ha estudiado derecho, .la representación de la justicia es de una mujer que va con una espada en la mano, una balanza en la otra y los ojos vendados porque la justicia es ciega, imparcial, resuelve igual para todos y le da a cada uno lo que merece. La señora quiere una justicia que vea y que la vea a ella", señaló RMP.

Asimismo, Rosa María mencionó que la mandataria se encontraba en una reunión con dirigentes de ollas comunes y decidió hablar sobre la gestión alimentaria de las familias peruanas. Según Boluarte con diez soles se cocina "sopa, segundo y hasta postrecito", desconociendo el costo de la canasta básica durante su mandato.

"Depende qué coma, pero es una burla, INEI la contradice, la canasta básica no se compone de 10 soles, muy complicado sopa, segundo y postre por 3 dólares, pero dijo algo más (...) el Perú es un país con problema de inseguridad alimentaria, por no consumir hierro, la carne roja es una fuente importante de hierro, y no consumen porque en Qali Warma le dan carne de caballo y sus papás son pobres y con 10 soles no les alcanza", manifestó.

Entrevista a Francisco Sagasti, expresidente de la República

RMP entrevistó al expresidente Francisco Sagasti en su programa y el exmandatario descartó postular en los comicios del año 2026.

"Ya cumplí 80 años, hacer campaña electoral por todo el país como se requiere entre los 80 y 82 años con todo lo que esto implica para luego gobernar un país tan complicado; sin embargo, eso no significa que uno se desligue de la política, yo creo que si hay la posibilidad yo encantado de poner la experiencia que tengo de muchos años", dijo Sagasti.

Al ser consultado por su percepción acerca del ánimo del pueblo peruano y la relación con la desaprobación en mayoría hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo, RMP, planteó que a pesar de ese consenso no se ve reflejada una protesta masiva en las calles.

"Lo que sucede en América Latina y otras regiones, encontramos lo mismo, es común el descontento general, estamos en un cambio de época, las opciones de desarrollo, está creando en todo el mundo una especie de agotamiento, cansancio en general, no solo es nuestro. La diferencia entre legalidad y legitimidad, nadie cuestiona la legalidad de nuestros gobernantes, otra cosa es la legitimidad, implica más tareas que ser elegido", mencionó el expresidente Sagasti.