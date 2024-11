El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se refirió a la moción de vacancia que viene circulando en el Parlamento contra la presidenta Dina Boluarte, luego de que la congresista Susel Paredes haya iniciado una recolección de firmas. En ese sentido, Salhuana descartó el apoyo a dicho pedido porque, según declaró a Epicentro, "debemos darle estabilidad al país".

"Están en su derecho como parlamentarios. Lo que yo sí creo, y he repetido permanentemente, es que lo que debemos darle al país es estabilidad, no podemos seguir con esta práctica negativa de tener un presidente cada doce meses o un Congreso cada dos años y medio", expresó el titular del Legislativo.

En esa misma línea, Eduardo Salhuana manifestó la proximidad del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacifico (APEC) y destacó que "el Perú tiene perspectivas económicas importantes". Asimismo, resaltó que la presidenta debe cumplir su mandato presidencial hasta 2026 y que "al menos, la moción de vacancia que se están planteando ahora no la vamos a apoyar como tampoco apoyamos las vacancias del señor Pedro Castillo".

"El Perú creo que tiene perspectivas económicas importantes, viene el APEC, (el Megapuerto) Chancay, el aeropuerto (Jorge Chávez), el crecimiento económico. Creo que hay que ir por ahí: la estabilidad económica y la estabilidad política", concluyó.

Eduardo Salhuana dice que no hay impunidad en la ley que evita que policías sean detenidos por usar armas de fuego

El Pleno del Congreso aprobó el pasado miércoles 6 de junio el proyecto de ley que prohíbe a los jueces y fiscales solicitar y ordenar la detención preliminar o prisión preventiva en contra los policías que usen su arma de fuego en una intervención. En ese sentido, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, negó de que se trate de una iniciativa legislativa que promueva la impunidad porque los policías podrían ser juzgados en un fuero militar o policial, y mencionó que "lo que queremos es garantizar que los policías, que utilicen sus armas en defensa de la sociedad, puedan continuar su investigación en libertad".

"No creo que sea impunidad. Primero, porque los policías van a ser procesados si cometen un acto irregular, un acto ilícito, en el fuero civil militar, como señala. Segundo, en el proyecto aprobado en el Congreso no significa que el proceso no continúe, lo que se pretende es que, al inicio, no hayan medidas coercitivas, porque, a veces, se dan prisiones preventiva aceleradas, preliminares, y vemos a policías detenidos con problemas para la defensa", declaró.

Votación del Congreso sobre ley que evita detener a policías por usar armas de fuego. Foto: Congreso de la República.

Dina Boluarte: Congreso rechaza no dar facultades a Comisión de Fiscalización para investigar al 'Cofre' presidencial

El Pleno del Congreso rechazó brindar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para investigar el traslado de la presidenta Dina Boluarte el pasado 24 de febrero al sur de Lima, en Asia, en su vehículo presidencial conocido como 'El Cofre'. La moción no consiguió los votos necesarios para pasar al debate y se denegó con 23 votos a favor, 16 en contra y 45 abstenciones.

La solicitud fue presentada por el congresista y presidente de la comisión, Juan Burgos, donde pidió que se le dé "un periodo de 120 días hábiles, con el objeto de investigar el presunto uso indebido de un vehículo de la Presidencia de la República para facilitar la presunta fuga del señor Vladimir Cerrón". Asimismo, su pedido lo "facultaría recomendar las acciones y medidas pertinentes contra los que resulten responsables".

Según el chofer del 'Cofre', Félix Montalvo, él mismo llevó a Boluarte Zegarra al condominio de Mikonos, en Asia, el 24 de febrero de este año donde un mes antes se realizó un operativo para capturar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Además, señaló que esa noche durmió a las afueras de la comisaría de Asia y, a la mañana siguiente, regresó a Lima sin la presidenta.