En declaraciones para la prensa, el fiscal a cargo del juicio contra Ollanta Humala, Germán Juárez Atoche, compartió detalles sobre el caso de corrupción que involucra al expresidente. El letrado aseguró que existen pruebas suficientes para demostrar que los financiamientos ilícitos recibidos de parte de Odebrecht por el exlíder nacionalista durante su campaña presidencial de 2011 alcanzarían la cifra de US$3 millones.

"Hay documentos que acreditan que, efectivamente, hubo un destino de US$3 millones para la campaña de 2011. Están ahí las planillas del sistema de la empresa Odebrecht, las mismas declaraciones de Marcelo Odebrecht, hay una anotación en la planilla donde aparece la inscripción 'OH', y ya se sabe que 'OH' hace referencia a Ollanta Humala, con el mismo monto, además de las declaraciones de los testigos mencionados".

Asimismo, Juárez Atoche destacó que el enriquecimiento ilícito no sería el problema central, como ocurriría en el caso de una falta administrativa, sino la fuente ilícita de la que provienen estos aportes: "No se trata de una falta administrativa; en ese caso, sería si los aportes excedieran lo que establece la ley. Aquí lo que se establece es que el origen de este dinero no fue lícito. (...) Una cosa es que una empresa quiera aportar dinero de su caja, eso es un aporte lícito. Pero aquí estamos hablando de dinero de origen ilícito".

Finalmente, Juárez Atoche comentó que el desarrollo del proceso judicial se viene realizando con celeridad y calificó de 'interesante' el testimonio de Martín Belaunde Lossio, el cual aparentemente habría sido admitido: "El día martes estaríamos terminando con los medios probatorios y las declaraciones de los acusados. Parece que han admitido la declaración de Martín Belaunde Lossio. Parece que será interesante la declaración a la que se ha sometido. (...) De ahí quedaría todo para efectos de pruebas de oficio", sentenció.

Rocío Calderón: Amiga de Nadine Heredia participa en el juicio contra Ollanta Humala

Tras la reanudación del proceso judicial contra el expresidente Ollanta Humala, una aparición llamó la atención. Se trata de la participación de Rocío Calderón, amiga íntima y colaboradora de Nadine Heredia, quien, según la declaración de un colaborador eficaz, habría recibido un total de US$180.000 de la empresa brasileña OAS. Esta donación habría sido recibida durante los años 2009 y 2010 por parte de Calderón, quien los habría girado a través de cheques de US$10.000 durante 18 meses con el objetivo de favorecer la campaña del entonces candidato del Partido Nacionalista.

Rocío Calderón, abogada por la Universidad de Lima, misma institución donde estudió la exprimera dama Nadine Heredia, asumió un puesto en el consejo directivo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) luego de la llegada de Ollanta Humala a Palacio de Gobierno. En agosto de 2011, Calderón obtuvo un puesto en la Dirección General de Bienestar y Acción Social a través de un concurso público. Este proceso, promovido por el despacho presidencial, no contó con otros competidores. Más adelante, fue designada como asesora legal del Despacho Presidencial, donde percibió un salario mensual de 15.200 soles.