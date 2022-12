Percy Medina: “Las reformas políticas son importantes, pero no son una varita mágica”

Para un sector de la población, la bicameralidad y la reelección son un “que se vayan todos, pero que un grupo de ellos regresen”.

En el Perú, la reelección de congresistas no ha sido un problema nunca, en la medida que no hubo un alto número de parlamentarios reelectos. En las últimas elecciones, el porcentaje de parlamentarios reelectos ha sido inferior al 20%. No es el Perú un país donde la tasa de reelección dificulte la renovación de la representación. Por otro lado, prohibir la reelección no mejora la calidad de representación porque está vinculada con la trayectoria de los partidos políticos y de las personas. Un mal parlamentario es malo en uno o dos periodos.

Pero este tema se sometió a referéndum en 2018 y fue rechazado. ¿Por qué tendría que volver a debatirse?

Efectivamente. Ese es un problema. Lo ideal sería que esto se aprobara por referéndum, pero esa pregunta en el referéndum anterior, impulsada por la popularidad del presidente Martín Vizcarra, condujo a la ciudadanía a un error. Ahora, por supuesto, a la gente le resultaría inaceptable que la principal reforma o la única reforma sea eliminar la no reelección de congresistas. Eso tiene que ir acompañado de otras reformas.

¿Como cuáles?

La bicameralidad y reelección pueden ir juntas. Pero debemos tener un mejor equilibrio entre el Ejecutivo y Legislativo, regulando mejor el uso de la vacancia por incapacidad moral, las cuestiones de confianza, la disolución del Congreso y ampliando las causales para acusar al presidente en su mandato. Es todo un paquete que tiene que ver con el equilibrio.

El viernes 23, cuando se inició el debate de las reformas en la Comisión de Constitución, se mencionó que una de las prioridades era eliminar el voto de investidura y la disolución del Congreso, pero no se abordó regular la vacancia por incapacidad moral permanente.

Definitivamente, habría que garantizar que se mantengan los equilibrios entre el Ejecutivo y Legislativo, no se puede generar un desequilibrio.

En el caso de acusar al presidente durante su mandato, ¿por qué es necesario ampliar las causales? Algunos señalan que eso afectará la gobernabilidad.

La Constitución del 93 buscaba proteger al presidente durante su mandato de cualquier interferencia política. Esa protección, en la medida que las instituciones son más fuertes y transparentes, es menos necesaria.

Hemos hablado de reformas políticas. Pero en el caso de reformas que se vayan a aplicar en las eventuales elecciones generales del 2024, ¿cuál es la reforma indispensable?

Es indispensable modificar la legislación sobre partidos políticos: 1) Para permitir que nuevas agrupaciones entren al juego y que las próximas agrupaciones no se den solo con las que mantienen su registro. Algunas organizaciones no han podido inscribirse por razones burocráticas. 2) Habría que revisar qué organizaciones no han podido inscribirse porque los requisitos son demasiado formales.

Antes de las últimas elecciones, el Congreso modificó la legislación electoral para que candidatos se afilien a un partido a última hora y postulen con un partido con el que no tienen ni un año de militancia. ¿Cómo arreglar eso?

La ley lo que buscaba es que los partidos postulen a sus afiliados, pero en la práctica lo que pasa es que los partidos han afiliado a sus potenciales candidatos. El plazo lo único que ha hecho es que esas cartas pase se firmen con anticipación. Antes los candidatos se reclutaban días o semanas antes, pero ahora se hacen al cierre del límite de inscripción de afiliados. Si uno revisa, los candidatos en procesos anteriores se han inscrito el mismo día en que terminaba el plazo.

Un ejemplo de eso es Pedro Castillo. Se afilió a Perú Libre para ser candidato presidencial, pero luego de un año se desafilió.

Una cosa importante que hay que decir es que las reformas políticas son importantes y para que las cosas funcionen mejor, pero no son una varita mágica. Uno puede hacer reformas, pero si no cambia la realidad, los actores políticos buscarán la manera de sacarle la vuelta.

¿Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias también son indispensables?

Se usan en Argentina y en Uruguay. En Uruguay funciona muy bien. En Argentina han tenido utilidad. El Congreso optó por el plazo más largo con la intención de aprobar reformas y que se pueda aplicar el cronograma electoral completo. Ese cronograma incluye las primarias que están en la ley. Lo coherente sería que se hagan ambas cosas: las reformas y el cronograma completo.

Hay una propuesta, presentada por Edward Málaga, para que más de dos candidatos pasen a segunda vuelta. Esta iniciativa también fue anunciada en su momento por Coalición Ciudadana.

Es la misma. Málaga la ha tomado de ahí.

¿Mejorará el proceso electoral teniendo más de dos candidatos en segunda vuelta?

No es que mejoraría. Esa propuesta se basa en que con las reglas actuales pueden llegar a segunda vuelta dos candidatos con 12% o 10%. Esa propuesta tiene otras dificultades. ¿Cómo hacer una segunda vuelta de cuatro candidatos? Las primarias establecen que los partidos que no llevan a votar a un determinado número de electores, entonces, no pueden participar en la elección. Eso reduce el número de participantes en la primera vuelta. Si uno tiene una primera vuelta con 18 candidatos, es un riesgo.