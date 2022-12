Dina Boluarte evalúa designar a Luis Chuquihuara de primer ministro

Una de las cartas de la presidenta Dina Boluarte para asumir la conducción de su Gabinete Ministerial sería el embajador ante las Naciones Unidas, Luis Chuquihuara. Así lo afirmaron fuentes de Palacio a La República. El diplomático se encuentra rumbo a nuestro país, procedente de Bélgica.

La presidenta Dina Boluarte dijo este viernes que la juramentación de su nuevo primer ministro será este sábado. Las mismas fuentes señalan que será a las 10 de la mañana. La mandataria también recalcó que su Gabinete Ministerial no estará conformado por congresistas.

Luis Chuquihuara fue secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Ollanta Humala. También fue embajador en Bélgica, Luxemburgo, El Salvador, Belice, Suiza y Liechtenstein. Además fue jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Poder Judicial. Es un diplomático de carrera.

El embajador había tenido comunicaciones previas con la mandataria donde le expresó su rechazo contra la decisión del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y reorganizar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

Chuquihuara no fue la única opción evaluada por Boluarte. En su mira estuvo el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. “Walter es un hombre de confianza de Dina”, aseguraron fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, el exdefensor no aceptó la propuesta de la presidenta, según las mismas fuentes. Este diario escribió y llamó por teléfono a Gutiérrez para tener su versión, pero al cierre de esta nota no respondió.