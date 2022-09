Sigrid Bazán sobre Gonzalo Alegría: “Organismos e instancias del partido deberían tomar acciones”

La denuncia de violencia sexual contra Gonzalo Alegría, de parte de su hijo, está dando que hablar en la esfera electoral y algunos políticos están cuestionando la presencia del candidato de Juntos por el Perú hacia la alcaldía de Lima.

En este caso, Sigrid Bazán, en RPP, se refirió sobre lo que debería hacer el partido sobre el caso de Alegría, quién ha negado los cargos y anunció una conferencia para aclarar los hechos.

“El filtro de los partidos políticos, hablando de investigaciones abiertas, ha sido y viene siendo precario. Hacen falta más filtros, porque denuncias como la de Gonzalo Alegría son muy graves y no deberían pasar por agua tibia. Y finalmente, creo que lo mínimo que deberíamos hacer es solidarizarnos con la víctima”, dijo la congresista.

Asimismo, Bazán mostró unas palabras para la periodista Laura Grados, quién fue que la que hizo pública la denuncia, ya que el mismo candidato se había referido a ella con adjetivos calificativos e insultos.

“Creo que desde ya nos deja mucho que desear. Las medidas deben ser drásticas, pero entiendo que hay una formalidad y que plazo para retirar candidaturas acabó el 3 de agosto. Sin embargo, pienso que de manera simbólica y ética en los organismos e instancias del partido deberían tomarse acciones”, dijo la parlamentaria.

De la misma forma, la congresista resaltó que la solución a estos problemas de candidatos investigados debe venir desde una forma más macro con una reforma electoral.

“Los congresistas hasta la fecha no hemos discutido. Y los pocos temas concernientes a temas político electoral son más plazos para los plazos políticos, pero no temas de fondo, como la agresión sexual, sirvan para no poder lanzar A o B candidatura”, agregó la legisladora.

Hasta el momento, el candidato de Juntos por el Perú no ha brindado una conferencia de prensa y solo ha mencionado en tuits que la denuncia es falsa.

“La denuncia que hace mención la periodista Laura Grados es falsa y los invito a todos a revisar el QR del documento que no dirige a ningún lado”, recalca Alegría.