AAR: “Están buscando que no se conozcan las fechorías que comete este presidente”

Para Augusto Álvarez Rodrich, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República tienen como objetivo común “liquidar la libertad de expresión en el país”. Esto a propósito del proyecto presentado por el Gobierno de Pedro Castillo, el cual busca penalizar la difusión de información fiscal.

El ministro de Justicia, Félix Chero, había adelantado que el proyecto de ley solo pretende darle más transparencia a los procesos judiciales y que no afectaría a la libertad de expresión. No obstante, el periodista alegó que esto no es correcto.

“La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general. Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, dice el proyecto firmado por Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres.

Pese a que el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha catalogado como inconstitucional el proyecto, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ha salido a defender la iniciativa del Ejecutivo. “Diría que es la ley de la transparencia de la prensa, no es la ley mordaza, cuando se malinforma a la población hacemos daño, esa ley no está contra la prensa, está contra del mal funcionario”, declaró el oficialista.

“Si no fuera por la prensa no se habrían conocido los principales escándalos de corrupción que ocurren en el Perú desde hace mucho tiempo, pero particularmente en este Gobierno, donde si no fuera por la prensa, no se sabría sobre ese anexo de Palacio donde (Castillo) arreglaba todas sus cuchipandas para poder entregar contratos a empresas (...) ¿Qué es lo que el Gobierno no quiere? Que se conozca lo que está ocurriendo, que están robando en el Estado”, señaló AAR.

Para el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, el PL de Pedro Castillo tendría el “objetivo de impedir que la opinión pública conozca situaciones de corrupción”.

El conductor de “Claro y directo” manifestó su preocupación por el iniciativa del Ejecutivo. Asimismo, invocó a que más bancadas del Congreso de la República se opongan al proyecto de ley “solo busca criminalizar la difusión de información vinculada a gente que está siendo investigada por el Ministerio Público por corrupción”. Sin embargo, prevé que Pedro Castillo ya tendría “algunos cómplices” dentro del Parlamento para dar luz verde a esta medida.

“Lo que están buscando es que no se conozcan las fechorías que comete, en solo once meses, este presidente, este Gobierno que es una pandilla de asaltantes, de pirañitas (...) Hay que hacer campaña para que no se logre aprobar porque lo que quiere Pedro Castillo Terrones es impedir que esto se conozca”, lamentó.