Audio vincula al presidente Pedro Castillo con contratos a constructoras investigadas

El viernes 27 de mayo, en el que sería el último interrogatorio antes de fugar de la justicia, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva negó haber tenido relación con 6 consorcios y 8 constructoras que durante su gestión ganaron contratos por S/ 804,6 millones. Para entonces, Silva todavía aplicaba la estrategia de negarlo todo o no recordar nada.

El fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez le preguntó a Silva por el vínculo de cada consorcio y empresa que, según los colaboradores eficaces, obtuvieron licitaciones arregladas por el exministro. “Ninguno”, respondió escuetamente.

En ese momento, Juan Silva no sabía que Zamir Villaverde había entregado a la Fiscalía el audio de la conversación que este sostuvo con el exministro, el 4 de noviembre del 2021, donde se habla de los “cien grandes”. Según la transcripción de la grabación, Silva y Villaverde hablaron de varios de los consorcios y constructoras, que luego el exministro afirmó desconocer.

Tampoco estaba enterado Juan Silva de que Villaverde entregó otro audio, de una reunión del 4 de octubre del 2021, con el exasesor de Juan Silva, Juan Altamirano Sánchez, en el que se refieren a las contrataciones de las empresas promovidas por Zamir Villaverde. Constructoras sobre las que no sabía nada, según arguyó ante el fiscal supremo Samuel Rojas.

El audio fue transcrito y validado por la fiscal Karla Zecenarro el 25 de mayo, 2 días antes del interrogatorio a Juan Silva. El domingo en la noche, el programa ‘Contracorriente’, de Willax TV, difundió la transcripción.

Sin duda, el día del interrogatorio, el exministro se dio cuenta de que la Fiscalía contaba con más información comprometedora, por lo que Silva luego de la diligencia se dio a la fuga.

La transcripción del diálogo entre Zamir Villaverde y Juan Altamirano confirma la hipótesis de la Fiscalía de que Villaverde coordinaba con el exministro Silva la adjudicación de obras públicas a empresas, con la participación del sobrino del jefe del Estado Fray Vásquez Castillo y el presunto conocimiento del presidente Pedro Castillo.

La pieza que encaja

Lo que se dice en la transcripción confirma lo que la colaboradora eficaz Karelim López dijo sobre la concertación entre el exministro Juan Silva, Zamir Villaverde y los sobrinos del mandatario Castillo, entre ellos Fray Vásquez Castillo, para beneficiar a las constructoras de los hermanos Aguilar Quispe, Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) y Grupo Constructor & Consultor Asociados, y tres empresas chinas con las que formaron consorcios.

Es más, Karelim López entregó a la Fiscalía un listado de 7 contratos que Provías Descentralizado, durante el mandato de Juan Silva, concedió mediante irregularidades a favor de consorcios de los Aguilar Quispe con los chinos, por más de 804,5 millones de soles.

El breve diálogo entre Zamir Villaverde y Altamirano podría resultar irrelevante para quienes no están al tanto de las otras transcripciones, pero sin duda alguna se trata de una pieza trascendental que corrobora lo que han manifestado colaboradores eficaces y testigos, como Karelim López y Zamir Villaverde, entre otros. Sobre todo porque se menciona que el presidente Castillo podría haber tenido conocimiento de los hechos en los que están involucrados no solo personas de su confianza, sino también miembros de su familia.

Entrevistado el domingo por el periodista Julio Navarro de TV Perú, el presidente dijo en relación al audio de Juan Silva y Zamir Villaverde: “Desconozco (el hecho) y lo rechazo. Entiendo que personas en su desesperación que se atribuyen ser colaboradores eficaces se someten a supuestas declaraciones. Me gustaría que estas investigaciones sean con la rapidez y seriedad del caso... Rechazo de que por parte nuestra se haya dicho a un ministro ‘haz esto’, ‘te voy a encargar este sector’ o ‘alguna persona de confianza tiene que hacer esto’”.

Las órdenes directas

La transcripción del audio de Zamir Villaverde y Juan Altamirano ofrece información diferente. Los dialogantes señalaron en esa ocasión que el contrato de Provías Descentralizado, a favor del Consorcio Sondor Vado Grande, integrado por INIP, de los hermanos Aguilar Quispe, y China Civil Engineering Corporation, fue por orden de Palacio de Gobierno.

Según el acta de transcripción, Zamir Villaverde le dice a Juan Altamirano, allegado de Juan Silva, que el día viernes 1 de octubre salió un concurso ordenado por la Presidencia.

“Excelente, Juan (Altamirano). Pero, más o menos, te comento algo para que tú sepas. El día viernes (1 de octubre del 2021) ha salido ya un concurso que vino justo de la Casa Blanca (Palacio de Gobierno)”.

El 30 de setiembre, un día antes de la fecha en mención, la empresa INIP y su socia China Civil Engineering Construction Corporation, efectivamente, ganaron la buena pro para la conservación del corredor vial Sondor-Socchabamba-Vado Grande, en Piura, por un monto de S/ 125,4 millones. Esta sería la obra a la que hace mención Zamir Villaverde. Este contrato aparece justamente en la lista de 7 adjudicaciones que según Karelim López fueron manipuladas.

No debe olvidarse que en el audio del 4 de noviembre del 2021 -un mes después del diálogo de los “cien grandes”- Zamir Villaverde le dijo a Juan Silva que tenía asegurado a los “chinos” y que le tocaría su parte.

Siguiendo con el audio del 4 de octubre, Villaverde menciona a Juan Altamirano que había molestia en Palacio de Gobierno porque se estaba beneficiando a otro grupo de constructoras, y que le pidieron que interviniera.

“Vino una hoja diciendo que cómo es posible que estas empresas del club ganen. Me dieron la consigna que yo lo mire. Entonces, esto lo habíamos postergado hasta el miércoles de esta semana y ¡oh sorpresa! El día viernes (...) han dado la buena pro a estas empresas. Ahora el miércoles van a hacer lo mismo”, dice Villaverde, según la transcripción.

Aparentemente, Zamir Villaverde cumplió con el encargo, porque la empresa INIP, de los hermanos Aguilar Quispe, y sus socias las constructoras chinas por esas fechas consiguieron millonarios contratos.

En todo caso, para Zamir Villaverde la única salida era tomar el control de Provías Descentralizado.

“Entonces, la única forma de poder cambiar a estas 60 personas de logística es que entre una persona y asuma el mando y que entre con 20 personas y pueda agarrar todos los contratos y diga: ta, ta, ta, ta. Pero (tiene que ser) alguien que conozca este Torreblanca (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Por eso, te pediría, o sea, (que) la señorita (Karelim López), como te dije... Ayúdame, yo no estoy buscando puestos de trabajo para nadie. Yo lo que estoy tratando es de hacer una gestión”.

Gestión debe interpretarse como intermediación a favor de empresas que buscan ganar licitaciones.

Lo que consta en acta

Y probablemente la parte más relevante del diálogo de Zamir Villaverde con Juan Altamirano es donde se hace mención al sobrino Fray Vásquez Castillo para que interceda ante su tío, el presidente Pedro Castillo, para adjudicar más contratos con las empresas chinas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Por eso, te pediría que me des el chance (oportunidad). Mira, yo sé que si tú le he pedido un favor también a Francia (Fray Vásquez Castillo), y le he dicho, pucha: ‘Por favor, ayúdame, habla con tu tío (el presidente Pedro Castillo)’, le digo. ‘Queremos sacar adelante esta gestión’, allí en Transilvania (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le hemos puesto donde están ustedes. Juancito (Silva), ayúdame, como quisiera hablar contigo”, según la transcripción.

Para que no queden dudas de quiénes son los interlocutores, la fiscal Karla Zecenarro, mediante un acta de reconocimiento de voz, hizo validar que se trataba de Zamir Villaverde y Juan Altamirano, como asesor del exministro Silva.

Además, para que no quede ninguna duda, la fiscal Karla Zecenarro solicitó al testigo que aclarase las referencias en clave.

“Cuando Zamir Villaverde se refiere a la ‘Casa Blanca’ está hablando de Palacio de Gobierno, está referida dos licitaciones de dos obras en el MTC, en las que dieron la buena pro a empresas del club. Cuando en el audio se refiere a ‘Francia’, se están refiriendo a Fray (Vásquez Castillo). Y cuando se refieren a ‘Transilvania’, se refieren al MTC. Y al hablar de la ‘señorita’, se refieren a Karelim López. Y cuando se refieren al ‘tío’, se refieren al presidente de la República (Pedro Castillo)”, dejó constatado en el acta la fiscal Karla Zecenarro.

O sea, en el lenguaje de Zamir Villaverde, el ‘tío’ de la ‘Casa Blanca’ lo sabía todo.

Acta de constancia

La mención sobre el presidente Pedro Castillo en la conversación entre Zamir Villaverde y Juan Altamirano, y el respectivo reconocimiento de las voces, según el acta fiscal.