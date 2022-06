RMP sobre entrevista a Castillo: “Miente y se contradice descaradamente”

Luego de 110 días de silencio, el presidente de la República, Pedro Castillo, decidió hablar con la prensa. El medio elegido por el Gobierno fue el canal del Estado, TV Perú. Rosa María Palacios indicó que más que una entrevista fue solo escuchar las declaraciones del jefe de Estado.

Agregó que el canal 7, pese a ser el canal del Estado, parece ser “del Gobierno”. Palacios también cuestionó que el jefe de prensa de este medio, Julio Navarro, haya sido el encargado de entrevistar a Castillo Terrones. Como ha informado La República, Navarro visitó al ministro de Cultura, Alejandro Salas, días antes del encuentro con el mandatario.

Según RMP, el presidente Castillo ha tenido que pasar varios meses de entrenamiento para llevar a cabo esta entrevista. No obstante, los resultados están lejos de ser óptimos. “Confuso, repleto de lugares comunes, contradictorio y sin repreguntas, esto es crítico”, señaló.

Durante la entrevista, Pedro Castillo indicó que le gustaría que las investigaciones en su contra se hagan con total transparencia. Asimismo, rechazó que su Gobierno haya cometido actos de corrupción y alegó que está dispuesto a colaborar con la justicia. Sin embargo, la conductora de “Sin guion” recordó que el abogado del presidente, Benji Espinoza, ha presentado un recurso para declarar nula la investigación preliminar abierta por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

El jefe de Estado también adelantó que “van a haber más audios”. Ante ello, Palacios advirtió que Castillo es consciente que está involucrado en los presuntos actos de corrupción que se discuten en las escuchas entre el empresario Zamir Villaverde y el hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

Más adelante, Castillo explicó por qué no ofrece declaraciones a la prensa. “No se dice lo que se me entrevista; sino el libreto que llevan con anticipación”, dijo. El presidente puso como ejemplo el diálogo que mantuvo con el periodista de CNN Fernando del Rincón. “Me quería poner algunas palabras en mi boca y al final salió lo que él quería (...) Yo soy totalmente respetuoso de la libertad de prensa y, en mi Gobierno, no va a haber ningún tipo de mordaza”, sustentó.

Para Palacios, lo dicho por el profesor cajamarquino es totalmente absurdo. Recalcó que la entrevista de Del Rincón se transmitió íntegramente sin editar. Además, precisó que es mentira que Pedro Castillo sea tolerante con la prensa. A su salida del canal 7, no dio ninguna declaración a los hombres y mujeres del periodismo.

“Sí, ha tenido entrenamiento, ha tenido clases, pero no mejora sus capacidades (para hablar con la prensa). El problema es que miente descaradamente y se contradice descaradamente”, indicó.

La abogada detalló que uno de los momentos más críticos de la entrevista, que duró más de una hora, fue cuando Pedro Castillo explicó cómo elegía a sus ministros. “Creemos en la palabra de las personas, como en todo proceso hemos aprendido estas cosas (...) hemos creído en la palabra de la persona, llamándola porque es experto en esto, porque va a contribuir en este sector, a eso se ha debido la confianza que le hemos dado”, manifestó.

A su turno, Palacios criticó la perspectiva que posee el sucesor de Francisco Sagasti sobre la PCM. Recordó que Castillo posee un ministro fugado (Juan Silva), el cual fue seleccionado por él y apadrinado al tener una amistad.

En otro momento, Castillo aseguró que “jamás le va a salpicar la corrupción”.

“Es demasiado falso. Para quien lo está entrenando, debe entender que el presidente de la República debe transmitir verdad y no transmite verdad”, concluyó.