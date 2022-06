Presidente Pedro Castillo solicita a la Fiscalía reprogramar su fecha de citación

En el marco de las investigaciones preliminares, en las que fue incluido el presidente Pedro Castillo por disposición del fiscal Pablo Sánchez, al considerar que tendría vinculaciones con los presuntos actos de corrupción cometidos por Los Niños de Acción Popular y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva; el abogado del mandatario, Benji Espinoza, ha solicitado a la Fiscalía reprogramar su citación a declarar prevista para este lunes 13 de junio.

Según explicó a La República, el pedido obedece a tres motivos. El primero es porque ya tienen programado una audiencia de tutela de derechos para el 15 de junio, es decir, dos días después de la citación de Castillo.

“En la tutela se va a definir si la investigación se mantiene en pie o no, si es inconstitucional o no. Si se estimara que es inconstitucional al darnos la razón en la tutela, ya no habría ninguna citación ni diligencia pendiente para el presidente ”, añadió.

La segunda razón, manifestó, es porque todavía no han terminado con la revisión de la carpeta fiscal, que contiene “frondosa y profusa información” .

La defensa de Castillo advierte que esto es importante dado que toda persona investigada que va a declarar tiene derecho a conocer todo el contenido de la carpeta fiscal.

Agenda de Castillo no ha permitido coordinaciones, afirma Espinoza

Benji Espinoza indicó que la tercera razón de pedir esta reprogramación de cita es a causa de la agenda del presidente Castillo, que no les ha permitido reunirse para las coordinaciones propias de la defensa.

“El presidente ha salido de viaje cumpliendo sus labores presidenciales y no hemos tenido la oportunidad de poder coordinar los términos de la declaración, que antes que un medio de investigación, es un medio de defensa”, sostuvo el abogado.