Margot Palacios desaprueba gestión del presidente Pedro Castillo: “Es prácticamente un continuismo”

La congresista de Perú Libre Margot Palacios indicó que desaprueba el Gobierno del presidente Pedro Castillo. De acuerdo con la parlamentaria oficialista, la gestión del mandatario es continuista, ya que, según opinó, no ha implementado políticas a favor de las “grandes mayorías”.

“Yo señalo que hasta estos meses que tiene el Gobierno no ha habido políticas verdaderas de Gobierno que logren beneficiar a las grandes mayorías. Sí, desapruebo porque, reitero, al día de hoy no ha habido políticas trascendentales que permitan realmente el desarrollo de nuestros pueblos. Se continúa trabajando con las mismas políticas anteriores. Es prácticamente un continuismo más, no ha habido cambios trascendentales”, dijo Palacios en diálogo con Canal N.

En relación al presunto audio entre el recluido empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva, la legisladora calificó de “totalmente escandalosa” la supuesta grabación y aseveró que “se tiene que investigar y corroborar lo que está ahí”.

“Esto es una cosa muy delicada. Instamos a las instancias correspondientes a que tengan que hacer la investigación debidamente teniendo el proceso adecuado. Si se determina que hay delito, se tendrá que sancionar como lo que tiene hacer la justicia peruana”, agregó.

Margot Palacios consideró que el presidente Pedro Castillo debe dar sus descargos ante el presunto pago de una coima al extitular de Transportes y Comunicaciones. Aseveró que el jefe de Estado se ve involucrado en el caso.

“El presidente tendrá que responder también. Creo que debería pronunciarse frente a esta situación. Sabemos que Silva ha sido un maestro muy cercano a él, amigos por así decirlo. Sí, salpica al presidente de la República siendo él una persona muy cercana a él”, apuntó.