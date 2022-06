María del Carmen Alva niega plan golpista para sacar a Pedro Castillo, pero audio la contradice

Negación. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dio una conferencia de prensa este viernes 3 de junio donde se refirió al audio filtrado más temprano y donde se confirma su intención de sacar al presidente de la República, Pedro Castillo, de Palacio de Gobierno.

Al respecto, la titular de la Mesa Directiva del Parlamento señaló que en dicho audio le consultan sobre la posibilidad de convocar a nuevas elecciones presidenciales.

“Eso fue un tema que estuvo desde el año pasado porque en principio había personas que estaban interesadas en saber que pasaría (en caso se admita la vacancia contra Pedro Castillo)”, declaró Alva Prieto desde la Sala de Cronistas del Palacio Legislativo.

Seguidamente, María del Carmen Alva justificó lo dicho en el audio afirmando que el gabinete ministerial, designado por Pedro Castillo, no estaba “dando la talla” y que solo trato “de dar una explicación” de lo que dice el artículo 115 de la Constitución sobre el impedimento del presidente para asumir funciones.

“Aquí no había ningún plan (para sacar a Pedro Castillo) . Lo que hubo son situaciones en las que ponía la prensa, los opinólogos, los políticos y sociólogos, quienes han estado con esa pregunta desde el primer día. Nosotros hemos seguido trabajando lo que corresponde”, aseguró.

En otro momento, la legisladora recalcó que sus palabras vertidas en el audio se dieron en el contexto de la primera vacancia de Pedro Castillo vista en diciembre del año pasado y la cual, finalmente, fue desestimada.

“Ese tema vino de todas las tiendas políticas y de la prensa siempre ha estado en discusión. Llega un momento donde me preguntan y contesto. Yo lo he dicho varias veces en los medios: la vacancia no está en la agenda. Esa siempre fue mi posición. Evidentemente, ha pasado muchos meses y se han cambiado muchas posiciones”, aseveró.

No obstante, en el audio reconocido por la misma Alva, se escucha decir a la también congresista de Acción Popular: “ Nosotros vamos a sacar solo al presidente . Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Pedro Castillo”.