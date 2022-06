María del Carmen Alva dice que no planea reelegirse como presidenta del Congreso: “No está en mi agenda”

Este viernes, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que no está en sus planes presentarse como candidata para liderar la Mesa Directiva 2022-2023. De esta manera, su gestión como titular del Parlamento finalizaría en julio de este año.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, Alva Prieto sostuvo que los rumores sobre su presunta aspiración a tener un nuevo mandato “es puro invento”.

“En ningún momento he dicho que yo voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente. Yo he hablado en Comisión de Constitución, expuse mi proyecto de ley de bicameralidad y esta habla de la reelección congresal. Así que la verdad que se han confundido porque lo único que he expuesto es mi proyecto de bicameralidad donde habla de la reelección congresal. No sé de dónde ha salido eso”, afirmó.

PUEDES VER: Filtran audio de Alva donde revelaría intención de sacar a Castillo y quedarse en el Congreso

La nueva Mesa Directiva estaría liderada por Alianza para el Progreso, según confirmó el vocero de dicha agrupación, Eduardo Salhuana, a La República.

“Hubo un acuerdo para que APP presida la Mesa Directiva en el próximo periodo que se le sigue a María del Carmen Alva, pero no hubo acta firmada, sino un consenso con los representantes de las bancadas que, en ese momento, respaldaron a la señora presidenta del Congreso. Esto (pacto) se realizó previo a la elección de la actual Mesa Directiva”, declaró Salhuana Cavides.

María del Carmen Alva niega plan golpista para sacar a Pedro Castillo

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reconoció su voz en los audios que se filtraron este viernes, donde se revela un plan para convocar solo a elecciones presidenciales en caso de que el mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte no puedan seguir ejerciendo dichos cargos.

“Aquí no había ningún plan (para sacar a Pedro Castillo). Lo que hubo son situaciones en la prensa, políticos y sociólogos que han estado con esa pregunta desde el primer día. Nosotros hemos seguido trabajando lo que corresponde”, apuntó Alva Prieto.