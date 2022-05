Abogado de Pedro Castillo anuncia que solicitarán anulación de investigación contra el presidente

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, informó que van a solicitar la nulidad de la investigación preliminar que se le viene realizando al jefe de Estado tras la decisión del fiscal de la nación, Pablo Sánchez, al incorporarlo en las indagaciones.

“ Mañana estamos ingresando un remedio de nulidad absoluta al amparo del artículo 150 del Código Procesal Penal, estableciendo que la Fiscalía de la Nación ha violado el artículo 139 inciso 3 de la Constitución. Ha desviado al presidente de la República del procedimiento establecido por ley”, dijo en una entrevista a TV Perú Noticias.

Asimismo, señaló que la reciente disposición del fiscal de la nación no está regulada en la carta magna de 1993. “Se está violando el artículo 117 de la Constitución y hay que hacer prevalecer los derechos por encima de la coyuntura”, sostuvo.

“ El presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo en los casos de traición a la patria, disolver el Congreso, no convocar elecciones e impedir las funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Debe entenderse como que no puede ser perseguido ni investigado ni acusado” , agregó.

Pedro Castillo es incorporado en pesquisas

El 29 de mayo, Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, dispuso incluir al mandatario Pedro Castillo en la investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Esta pesquisa se realizó inicialmente contra Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones, y seis congresistas de Acción Popular sindicados como Los Niños, tras las declaraciones de la empresaria Karelim López ante la fiscal Luz Taquire.

El organismo aclaró que Castillo Terrones ha sido notificado de la disposición y que se ha ordenado su declaración indagatoria y demás diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos.