Senmache sobre acusaciones contra Castillo: “A las personas se les tienen que probar las cosas”

El presidente Pedro Castillo ha sido acusado por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López de haber cometido delitos y ser el líder de una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sobre ello, el nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache, ha preferido no emitir un juicio de valor, dado que consideró que el mandatario aún debe pasar por un proceso de investigación en donde se prueben las imputaciones en su contra.

“ Lo que yo entiendo, porque he estudiado Derecho, es que a las personas se les tienen que probar las cosas, acá no es una cuestión de credibilidad o no , no estamos en el año 1700 para, según mi criterio, creo o no creo en ti. Tengo que probarte lo que te acuso. Si te acuso y te pruebo, entones esa persona tendrá que pagar, según el Código Penal”, señaló en entrevista con Exitosa.

En otro momento, pidió a quienes lo habían felicitado por su designación, pero, más aún, a quienes lo han criticado, que le den “la oportunidad” de demostrarles que no está ocupando el cargo con la intención de obtener algún beneficio económico o político. “Yo no pienso ser candidato de nadie”, añadió.

Al ser consultado por cómo será su trabajo para capturar a las personas que están requisitoriadas y no habidas, como el caso del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, Senmache sostuvo que es uno de sus objetivos principales, sin poner mayor énfasis en una u otra persona de la lista de los más buscados.

“Creo que es importante que las instituciones no pueden mezclarse de manera personal con temas judiciales, porque sino pueda entenderse que hay una política e incluso eso beneficiar en su momento a las personas y decir: ‘Hay una persecución política contra mi persona’”, expresó.

Tras ser llamado “caviar” por Remigio Hernani, exministro del Interior en el Gobierno del expresidente Alan García, afirmó que no le incomoda que lo denominen con cualquier apelativo, a excepción de “corrupto”, pues negó serlo.

“No me molesta que me llamen caviar. Lo conozco a Remigio Hernani, me parece una persona buena, nunca he tenido una discusión con él más allá de hablar de temas de seguridad. Que me pongan la chapa que quieran, mientras no me digan corrupto, porque no lo soy”, precisó.

¿Quién es Dimitri Senmache, nuevo ministro del Interior?

Dimitri Senmache Artola ya ocupó un puesto público. En el 2021, cuando el Mininter estaba bajo la gestión de Avelino Guillén, Senmache asumió el puesto de jefe de gabinete de asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior .

Asimismo, en su perfil de LinkedIn se indica que es magíster en Contratación Pública Internacional. Además, posee una maestría en Ciencia Política y un posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política. Por último, se describe como analista político y conferencista internacional.