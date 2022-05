Jefa de prensa del Congreso renunció tras poco más de dos meses en el cargo

La jefa de prensa del Congreso, Martha Meléndez, presentó su carta de renuncia luego de permanecer poco más de dos meses a cargo de la Oficina de Comunicaciones. Meléndez indicó que los motivos por los que decidió dar un paso al costado fueron de índole profesional y señaló seguirá cumpliendo sus funciones hasta el 31 de mayo. En el documento, dirigido al Oficial Mayor del Legislativo, solicitó se le exonere del plazo de ley.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y comunicarle que, por motivos de crecimiento profesional, presento mi renuncia al cargo de jefa de la Oficina de Comunicaciones. Cumpliré con mis funciones hasta el martes 31 de mayo del año en curso, solicito que se me exonere del plazo de ley”, escribió la comunicadora en el documento.

Carta de renuncia de Martha Meléndez

En un principio, se especuló que el verdadero motivo de la renuncia de Meléndez se debía a discrepancias con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva. Sin embargo, la propia comunicadora se encargó de desmentir esta versión.

“He sido clara que mi renuncia es por motivos de crecimiento profesional. No es verdad que existan discrepancias, he agradecido a Maricarmen Alva su confianza , pero las oportunidades no se presentan dos veces”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Martha Meléndez reemplazó en el cargo a Carolina Dabdoub Barandiarán, quien presentó su carta de renuncia el pasado 2 de marzo de 2021. Dabdoub estuvo solo cinco meses en el cargo y, de acuerdo con fuente de La República, su salida fue motivada por unas presuntas presiones por parte de asesores de María del Carmen Alva que habrían buscado copar puestos con gente de los partidos que ofrecieron su apoyo cuando se presentó una moción de censura en contra de la titular del Congreso.