Alejandro Cavero y Sigrid Bazán defienden su viaje a la India: Fue una invitación de ese Gobierno

Los congresistas Sigrid Bazán (Cambio Democrático), Alejandro Cavero (Avanza País) y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), el último fin de semana, compartieron en sus respectivas redes sociales algunas fotografías donde posaban junto al Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo que está ubicada en la India. Frente a las críticas que recibieron por el viaje, dos de ellos aclararon las circunstancias en las que se dio.

La legisladora Sigrid Bazán Narro precisó, mediante su cuenta de Twitter, que la visita al país asiático se produjo a raíz de una invitación del Gobierno de la India para celebrar los 75 años de su independencia. Asimismo, recalcó que el Congreso de la República no incurrió en ningún tipo de gasto adicional y que, al haberse dado durante la semana de representación, solicitó no se le abonara el dinero correspondiente a dicha actividad, ya que no podría realizarla.

Foto: Twitter/Sigrid Bazán

En esa misma línea, el parlamentario Alejandro Cavero Alva ratificó las expresiones de su colega y reiteró que el Gobierno de la India “corrió con todos los gastos correspondientes” al viaje. También corroboró la versión de Bazán Narro respecto a la semana de representación, ya que afirmó haber devuelto el dinero antes de partir a tierras indias.

Foto: Twitter/Alejandro Cavero

Por medio de sus redes sociales, el legislador manifestó que, pese a la discrepancia en relación al viaje, es necesario que los políticos puedan enriquecer su formación mediante actividades de gran valor cultural y en convenio con otros países para así generar un mayor aprendizaje.