Keiko Fujimori recogió US$ 450 mil con José Chlimper y luego lo designó director del BCRP

La defensa de Keiko Fujimori exigió al fiscal José Domingo Pérez que demostrara que durante las campañas electorales había actuado como líder de una organización criminal. Entre los hechos que acreditó Pérez refirió que ordenó a dos de sus íntimos amigos, y miembros de la cúpula de Fuerza Popular, Víctor Shiguiyama Kobashigawa y Ana Matsuno Fuchigami, que a su nombre recogieran el dinero que clandestinamente le suministró la empresa de Juan Rassmuss Echecopar, Sudamericana de Fibras. Shiguiyama retiró en efectivo US$ 850 mil y Matsuno US$ 200 mil, en ambos casos para la campaña de 2011.

En 2016, Keiko Fujimori perdió las elecciones, pero logró la mayoría absoluta en el Congreso, lo que le dio margen para imponer al electo presidente Pedro Pablo Kuczynski a dos personas de su confianza: Víctor Shiguiyama, como jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), y a Ana Matsuno como jefa del Instituto Aduanero y Tributaria (IAT) de la Sunat. Es decir, los acarreadores del dinero de Keiko Fujimori fueron premiados por esta con altos cargos públicos en un organismo extremadamente sensible como la Sunat.

Pero no fueron los únicos.

PUEDES VER: Fiscal Domingo Pérez presenta subsanación de observaciones de acusación contra Keiko Fujimori

La fiscalía también ha acreditado que Keiko Fujimori recogió personalmente US$ 450 mil en efectivo que le suministró Dionisio Romero Paoletti para la campaña de 2016. A diferencia de 2011, en que le dio US$ 3 millones 365 mil de los fondos de Credicorp, el banquero apeló a las cuentas de otra compañía del Grupo Romero, Inversiones Piuranas.

La fiscalía ha documentado que Keiko Fujimori, los días 28, 29 y 30 de marzo, recogió en cada oportunidad fajos de billetes por US$ 60 mil; y el 2 y 25 de mayo del mismo 2016, US$ 150 mil en cada ocasión. En total, US$ 450 mil contantes y sonantes.

Pero ella no fue sola.

PUEDES VER: Rafael Vela descarta que acusación fiscal contra Keiko Fujimori se haya caído

Conforme con la documentación que ha entregado la fiscalía al juez Víctor Zúñiga, en el proceso de subsanación de la acusación contra Keiko Fujimori y sus 41 cómplices, la jefa de Fuerza Popular se presentó en la casa del excongresista Martín Pérez Monteverde -donde le esperaban los caudales en maletas y sobres de manila y de plástico- junto con José Chlimper Ackerman.

Menos de cinco meses después de que Keiko Fujimori y José Chlimper recogieran la última maleta de dinero de Dionisio Romero en casa de Martín Pérez, la excandidata presidencial impuso como candidato a director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) justamente a Chlimper, el acarreador de dinero de origen ilícito, de acuerdo con la denuncia fiscal.

Dionisio Romero había reconocido aportes a Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio en campañas presidenciales. Foto: La República.

En la campaña presidencial de 2011, Chlimper también acarreó dinero de origen sospechoso. El 17 de de mayo de 2011, Chlimper entregó una maleta con US$ 210 mil en efectivo al gerente del Grupo RPP, Hugo Delgado Nachtigal; y el 24 de junio del mismo año, nuevamente Chlimper dio otra maleta con US$ 266 mil al gerente de CRP Medios y Entretenimiento, Manuel Zavala Chocano.

Fueron pagos de publicidad con fondos cuyo origen José Chlimper no mencionó, pero que Delgado y Zavala bancarizaron.

PUEDES VER: Rechazan pedido para adelantar declaración de Jorge Barata en caso Keiko Fujimori

Para la fiscalía queda comprobado que Keiko Fujimori lideraba una organización criminal, porque premió con cargos estratégicos en el aparato del Estado a quienes le ayudaron a recoger los dineros de origen ilegal para el financiamiento de sus campañas.

La fiscalía del caso contra Keiko Fujimori y otros 41 cómplices, en el proceso de subsanación de la acusación penal, ha proporcionado la documentación que prueba que los US$450 mil dólares salieron de Inversiones Piuranas, en las fechas en las que los testigos manifestaron que se hicieron las entregas de dinero en efectivo a la jefa de Fuerza Popular.

En efecto, en el tomo 8, folio 1563, documento al que tuvo acceso La República, la fiscalía dejó constancia de cómo comprobó que la excandidata presidencial en persona recogió las maletas de dinero en efectivo en cinco ocasiones por un total de US$ 450 mil. Dinero que, dicho sea de paso, jamás declaró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y que tampoco ha dicho en qué gastó.

PUEDES VER: Abogado de Keiko Fujimori recibe llamado de atención por audio donde insulta a juez del caso

“Tales reuniones (de recojo de dinero) fueron presenciadas y coordinadas por Martín Pérez Monteverde, quien, a solicitud de Dionisio Romero Paoletti, contactó a la acusada Keiko Fujimori. Para la realización de dichas reuniones (...), acudía indistintamente a estas con José Chlimper Ackerman. (...) Dicha versión tiene concordancia con lo declarado por el testigo Martín Pérez Monteverde”.

Keiko Fujimori creyó que nunca se destaparía este caso. Por eso impuso a Chlimper como director del BCRP, con todo lo que significaba la designación de un acarreador de dinero ilícito.