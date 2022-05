Congresista Jorge Montoya y su apreciación contradictoria sobre la colaboración eficaz

Alexander Flores

El vocero de la bancada de Renovación Popular se contradice en su posición sobre la colaboración eficaz, figura legal para desentrañar el crimen a cambio de beneficios. En el caso de Keiko Fujimori se utiliza de forma política. En el caso de Zamir Villaverde, dice, se debe prestar atención.

¿Qué opina de las declaraciones de Zamir Villaverde? Habla de fraude electoral, como ustedes, en su momento lo denunciaron.

Se deben analizar, comprobar y constatar para ver qué grado de verdad tienen. Si fuera cierto sería gravísimo.

No ha mostrado pruebas. Son solamente dichos.

Yo creo que tiene algo de verdad. Él es un detenido con prisión preventiva y que va a llevarse una buena condena. Está negociando su sentencia con la Fiscalía tratando de convertirse en un colaborador eficaz. Da la sensación de que es verdad, sino la Fiscalía no se lo va aprobar y él estaría perdiendo el tiempo y peor aún, agravando su situación.

Usted preside la comisión que investiga el supuesto fraude electoral. ¿Ya tienen el informe final. Se mencionan nombres?

Fíjese tengo que guardar la reserva del caso porque aún no se ha hecho público. Lo que puedo adelantarle es que hay responsabilidades, están sindicados con nombres y apellidos los responsables, definitivamente que son parte del sistema electoral.

¿Qué opina sobre la acusación qué ha reafirmado el fiscal José Domingo Pérez contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de activos?

Le doy una opinión general. No me ha gustado nunca cómo han trabajado ese asunto. La colaboración eficaz debe tener alguna modificación en su reglamento. Tal como está, se usa como arma política. No hay una contrastación al 100%.Se usa de manera política y este caso de Fujimori ha sido usado de manera política desde el inicio. Eso distorsiona la administración de justicia. Estos temas deberían ser reservados hasta el final y al final decir quién es el culpable.

¿Pero no es lo mismo que el caso de Zamir Villaverde que quiere ser un colaborador eficaz?

Su comparación es interesante. Es lo mismo osea es la colaboración eficaz que han tenido los que han acusado a Fujimori, está sucediendo ahora. El fiscal tiene que hacer un buen trabajo porque esto es responsabilidad de la Fiscalía (aclaración es el mismo Congreso ha difundido las declaraciones de Villaverde).

Insisto. ¿Cuando es Fuerza Popular, se está criminalizando la política y cuando es Zamir Villaverde, “debe prestarse atención”?

Puede ser que sea cierto de lo que se le está acusando (a Fuerza Popular), no estoy diciendo que no sea cierto, pero el manejo que se ha hecho, mediático, me parece negativo para el país

Pero en el caso del presidente Castillo y Zamir Villaverde se está dando el mismo manejo mediático (Lo hizo el Congreso)

(...)Lamentablemente estamos en el sistema mediático. Para estas cosas es difícil pararlo, lo ideal hubiera sido que después de todas las investigaciones, se anuncie, pero él ha provocado esta situación, el delincuente Zamir Villaverde, pidió que el Congreso lo vaya a ver, que corría peligro su vida, hizo sus declaraciones, el armó el espectáculo con su defensa imagino, y está arrastrando a todo el mundo en esa dirección, tratando de sacar los reflectores de otro lugar y centrarlos ahí.

¿Cuál es su evaluación del premier Aníbal Torres y su manejo del conflicto de Las Bambas?

Un mal sabor porque tiene demasiado tiempo sin solución. Este es un tema que el Gobierno pareciera ser que no quiere solucionarlo finalmente. Esto no debió permitirse y llegar a este extremo.

¿Ha visitado Challhuahuacho? ¿Ha hecho un recorrido por el corredor minero?

Aún no. He empezado mi viaje al sur visitando el Cusco primero, para tener contacto con la realidad de la zona, y entender cuáles son sus requerimientos.

Congresista se cuestiona al gobierno por atentar contra las libertades, pero en el Congreso se hace lo mismo. No se permite la entrada de la prensa, Se han esgrimido muchos argumentos pero lo cierto y lo real es que la prensa no puede ingresar como antes (al Congreso), ¿No cree que es un retroceso a la libertad de prensa en nuestro país?

Por la pandemia se prohibió el acceso. Nosotros hemos pedido a la PCM para que le diga a Salud que relaje las situaciones de control de la pandemia, justamente para poder abrir las puertas (del Congreso). Nosotros trabajamos todo el día con gente, aún no los han relajado de la manera que debería hacerlo, ese es uno de los motivos, pero van a entrar. Ahora lo otro es que se está arreglando la sala de prensa y debe estar lista en pocos días y para entrar al hemiciclo falta verificar que Defensa Civil o Indeci dé la autorización porque sólo habían declarado en emergencia. Son detalles mecánicos y físicos, ahora esto nace el día del Tribunal Constitucional. Cuando salimos a declarar me preguntan y les digo ustedes han tenido la información directa del canal del Congreso y a través de Canal 7, o sea me reclamaban de la situación esto es lo que ha pasado y sucedido, pero no hemos visto el grito de la congresista, se ha portado mal la congresista, esas cosas no necesitan verse, malogran la imagen, esas fueron mis palabras reales y me refería a ese punto específico, pero no a que no ingresen, esto debe volver a la normalidad en poco tiempo.

-¿La prensa no debería entrar nuevamente como antaño a supervisar lo que se hace en el Congreso?

Fíjese, si es que no existiría prensa, el Congreso no existiría, porque no hay forma de transmitir a la población lo que hacemos. Salvo las sesiones reservadas y algunas cosas que tienen que ser reservadas como en todas partes. Todo el resto debería estar abierto totalmente. Actualmente lo está a través del canal del Congreso, pero podría ser a través de cualquier canal

Entonces es un compromiso suyo

De mi parte sí, nosotros estamos a favor de la prensa, le vuelvo a repetir son nuestros aliados en la transmisión de información o si no el público no estaría informado.

¿Qué agenda cumplirá en el Cusco?

He venido para iniciar mi gira por el sur en poco tiempo y hemos escogido la ciudad de Cusco por su importancia y la influencia que tiene en el país el pensamiento de la región. He venido específicamente acá al Cusco, vamos a tener reunión con la Cámara de Turismo, con el señor alcalde de la ciudad, con los jóvenes políticos universitarios y con un gremio de maestros en los que estamos muy interesados en saber sus opiniones.

¿Cuántas mociones de vacancia ya ha solicitado? ¿Piensa plantear una más?

Yo he solicitado una, o sea mi bancada ha solicitado una moción de vacancia cuando teníamos casi la cantidad de votos suficientes, llegamos a tener 76 votos para la admisibilidad de la moción, pero ahí vino un tema que es culpa del Congreso, aceptó que el presidente vaya a hablar antes de que se presente y eso enfrió la situación y después aparecieron Los niños, porque se dio espacio para que el gobierno negocie con ellos la no firma y luego se redujo la firma y se frustró la emoción, si no hubiera habido esa acción y si se hubieran cumplido los plazos, yo estoy seguro que hubiera sido vacado, en ese momento.