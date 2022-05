“Incremento de comisiones en la Municipalidad de Lima es más burocracia”, advierte Guimaray

El regidor metropolitano Ian Guimaray Vidal cuestionó la creación de 10 nuevas comisiones especiales establecidas durante la gestión del nuevo alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo. Advierte que 24 comisiones en total para un número de 39 regidores es una cifra alta que solo representa un incremento innecesario de la burocracia dentro de la Municipalidad de Lima.

“El día de ayer (19 de mayo) se crearon estas comisiones especiales que son 10 en total, pero hay que recordar que la MML tiene 14 comisiones ordinarias, de las cuales hay 3 dictaminadoras y 11 ordinarias. El tema es que se han creado 10 comisiones adicionales con la que se conforman 24 comisiones, algo similar ni siquiera existe en el Congreso de la República. Tantas comisiones y somos solo 39 regidores, es un aumento innecesario de burocracia. Yo lo he dicho, la burocracia es una forma de asfixiar al ciudadano. Para mí, la burocracia mata”, declaró a La República.

En esta línea, Ian Guimaray señaló que no se ha especificado quiénes asumirán las labores que se desprendan de las comisiones en cuestión, menos cuánto se gastará y de dónde saldrá el dinero que se necesite para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas comisiones. Recordó que, a diferencia de los congresistas, los regidores no tienen responsabilidad admirativa con la MML, ya que no tienen un vínculo laboral y solo se les remunera a través de dietas.

“La actual administración considera que no va a incrementar los gastos en el erario público, pero la creación de una comisión amerita un personal porque cada decisión que vayan a tener estas comisiones también amerita que tengan actas, convocatorias, un plan de trabajo y necesitan un personal destinado para que se encargue de ello”, comentó.

Miguel Romero Sotelo es el nuevo alcalde de Lima, en reemplazo del vacado Jorge Muñoz Wells. Fotos: Carlos Felix | La República

Utilidad de comisiones adicionales creadas en la MML no se vería reflejada

La gestión complementaria de Miguel Romero Sotelo culmina a fines de diciembre de 2022, por lo que el proceso de transferencia en la Municipalidad de Lima —que se dará a partir de agosto— impediría que nuevas comisiones realicen un trabajo de utilidad para la ciudad. Ante este panorama, Ian Guimaray cuestiona los resultados que podrían tener estas nuevas 10.

“Se han cambiado varias cosas justo en el mes de mayo y considerando que el inicio del proceso de transferencia ya se empieza a preparar desde agosto de este año. Lo útil de esto no se va a poder ver reflejado y no es una crítica a mis colegas, sino a la burocracia”, agregó.

Por otro lado, el regidor se refirió al comunicado emitido por la Municipalidad de Lima en respaldo a estas nuevas 10 comisiones, en el que se fundamenta este incremento debido a que “muchos regidores no tenían la posibilidad de participar en las comisiones ordinarias”.

Ante ello, Guimaray Vidal descartó que existan regidores que no tengan oportunidad de participar activamente dentro de las comisiones ya existentes.

“El rol de un regidor es participar de las comisiones de la MML y para eso tenemos 14, aparte su función es participar del pleno del concejo. Ahí un regidor puede trabajar sin inconvenientes y cumplir con sus labores de representación, legislación y al mismo tiempo de fiscalización. Otra cosa es crear comisiones para crear más presidencias y vicepresidencias. Se valora el gesto político, pero evaluaremos los resultados que tendrán”, finalizó.

Municipalidad de Lima defiende nuevas comisiones

En respuesta a las críticas y en defensa de los cambios efectuados en la MML, se emitió un comunicado en el que se indicó que con las nuevas comisiones “se buscará el óptimo funcionamiento de la institución municipal y la gobernanza eficiente de la ciudad”. También se dijo que las comisiones ordinarias deberán ser lideradas por “regidores que tengan una especialidad afín al ámbito de la comisión que van a presidir”, por lo que dispuso también cambios en las presidencias y vicepresidencias.