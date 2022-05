Iván Lanegra sobre gestión de Pedro Castillo: Hay una situación muy mala en la lucha contra la corrupción

En política, tanto las promesas como los compromisos parecen padecer de fragilidad. Así lo muestra el último informe de la plataforma Vigilantes, el cual alertó sobre el incumplimiento de 10 de los 12 compromisos asumidos por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante la actividad de la Proclama Ciudadana, hace casi un año, durante la segunda vuelta electoral del 2021. Ante este escenario, La República conversó con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para entender estos indicadores y traducir su impacto hacia la ciudadanía.

¿En qué consisten las “alertas graves” presentadas por el portal Vigilantes sobre la gestión de Pedro Castillo?

La plataforma Vigilantes es un esfuerzo de seguimiento realizado por 14 entidades y la sociedad civil sobre los 12 compromisos que asumió el presidente Castillo cuando era candidato, hace casi un año. Estos compromisos han sido convertidos en una serie de indicadores, 45 en total que miden, de alguna manera, el nivel de cumplimiento de esos compromisos.

Entonces, para determinar cuándo existe una situación que amerite una alerta tenemos varios niveles de preocupación: uno moderado, uno grave y otro muy grave. Los niveles moderados involucran anuncios que no están formalizados. Una alerta grave es cuando se han dado los primeros pasos como la presentación de una propuesta normativa, donde el nivel de riesgo es mayor. Y una alerta muy grave se da cuando estamos con decisiones ya sobre la mesa y se han aprobado proyectos o normas, políticas implementadas con acciones firmes.

¿Cuáles son los incumplimientos de compromisos más graves de acuerdo al estudio?

Por ejemplo, en la pandemia empieza el primer compromiso al enfrentarla de manera adecuada. Más bien, ahí la cosa iba bastante bien, no había alertas, pero luego se generó una con la decisión de nombrar funcionarios poco idóneos, que tuvo impacto en el proceso de vacunación y eso implicó temas muy serios. Eso ameritó una alerta muy grave, por ejemplo.

Otro tema en el que hay una alerta muy grave es en el tema de la educación por las decisiones que ha adoptado el Congreso junto con el partido y la bancada de Gobierno de aprobar retrocesos de políticas importantes con la Sunedu o las políticas vinculadas a la calidad de la currícula escolar. En ambos casos hay alertas más graves, pero el bloque más grande de alertas muy graves está en el de integridad y lucha contra la corrupción.

De acuerdo al estudio, ¿podemos decir que el presidente Pedro Castillo le da importancia a la lucha contra la corrupción? ¿Cuál sería el motivo de no tener esa percepción?

Hay varios problemas ahí. Primero que ya hay casos donde existe evidencia clara de que se han incumplido reglas básicas de integridad como registros de visitas, transparencia en acceso a la información; además, están las denuncias concretas por casos de corrupción, que son casos muy serios. Incluso tienes a personas que vienen con antecedentes previos y ampliamente cuestionables y aún así son designadas (en puestos del Estado). Entonces, ahí hay una situación muy mala en el tema de la lucha contra la corrupción.

Se habla de alertas en 10 de los 12 compromisos del jefe de Estado, ¿una cifra tan alta es habitual para nuestro país?

Sí, sin duda (es una cifra bastante alta). Aunque nosotros no hemos realizado un estudio de anteriores gestiones porque no existía ese documento (la Proclama Ciudadana), no es uno que hayan firmado otros presidentes, es el primero y no podríamos hacer ese comparativo (con anteriores gestiones).

En el estudio se menciona una afectación de la autonomía de la Sunedu, falta de gestión de las finanzas públicas y el tema de la Constitución está presente. ¿Existe en estos incumplimientos una cuota de responsabilidad de Vladimir Cerrón y Perú Libre?

Sobre el tema concreto de la asamblea constituyente hubo este proyecto que presentó el Ejecutivo y que ha sido archivado, pero eso todavía podía entenderlo como parte de un proceso normal porque son iniciativas que tiene el Gobierno. El problema es cuando esto se acompaña de discursos altisonantes, como el que hizo el presidente del partido de gobierno al impulsar la asamblea constituyente por una vía no pacífica, he ahí un problema. Al tratarse de una declaración política solo ha ameritado una alerta moderada, pero – sin duda– es un asunto que genera la necesidad de estar atentos porque la influencia de la bancada de gobierno sobre el Ejecutivo es importante.

Sé que hablamos del presidente, pero cuando se menciona el irrespeto a libertad de prensa y una afectación a la Sunedu, también el Congreso de la República ha tenido gestos poco amables en estos casos. ¿Otras instituciones como el Parlamento también están cayendo en estos errores?

Sin duda. Es que este documento se vincula con el presidente, es una evaluación sobre los compromisos asumidos por Castillo y evidentemente no trata de otros actores del Estado, pero es evidente que hay otros problemas en otras entidades públicas y el Legislativo es una de ellas.

Ante las alertas por incumpliendo de compromisos por el jefe de Estado, ¿cómo debería actual la ciudadanía?

Yo creo que dos cosas. Estos compromisos que se asumen tienen que ser objeto de un seguimiento y es lo que estamos haciendo, pero también tiene que haber una acción constante de presión ciudadana para lograr que al menos haya un nivel más alto de estas promesas que se hicieron. Segundo, es importante que se tome nota de la responsabilidad de los políticos cuando emiten ese tipo de problemas y no las cumplen, pues agravan la situación de desconfianza hacia la política y la manera de enfrentar eso es que en próximas elecciones ese tipo de comportamientos sea objeto de un juicio crítico de los electores.