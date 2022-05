Buena pro en el último día de gestión de Jorge Muñoz mostraría extrañas coincidencias

En el marco del programa Lima 360° para combatir la inseguridad ciudadana en la capital, el entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, prometió una serie de medidas integrales entre las municipalidades e instituciones públicas y privadas. En este marco, se puso a licitación un proyecto para interconectar todos los sistemas de videovigilancia de los distritos de Lima con Lima Metropolitana, por lo que la buena pro fue adjudicada en el último día de gestión del vacado burgomaestre al Consorcio Seguridad Integrada de Lima, pero esta presentaría algunas extrañas coincidencias.

Primero, el Consorcio Seguridad Integrada de Lima se presentó como único postor a la licitación valorizada en 24.4 millones de soles. Esta se encuentra integrada por dos empresas: Fiberlux y Nexnet SAC. La primera fue sancionada y prohibida para contratar con el Estado en el 2018 por un plazo de 40 meses, la segunda se creó a partir de esa fecha y tiene una relación con la anteriormente mencionada. Ya que Carlos Enrique Díaz García, gerente de contabilidad de Fiberlux, figura como socio fundador de Nexnet SAC.

El mismo Carlos Enrique Díaz García consigna en su currículum vitae de LinkedIn el haber estado vinculado laboralmente a Fiberlux y Nexnet SAC. Foto: captura de Linkedin

En un documento de inscripción de Nexnet SAC ante la SUNARP se aprecia el nombre de Carlos Enrique Díaz García como socio fundador. Foto: Documento de SUNARP

Ante esta coincidencia, el regidor metropolitano Víctor Aguilar consideró que resulta anecdótico que estas coincidencias se hayan omitido mientras Muñoz Wells protestaba ante los medios de comunicación por su vacancia del cargo (a fines de abril): “Es muy anecdótico, esto ocurre el último día de la gestión de Jorge Muñoz, Mientras el señor se pasea por todos lados diciendo que es una piedra en el zapato del Gobierno, en medio de esa bulla entregan una buena pro por 24.4 millones de soles”, dijo a este medio.

Fiberlux y Nexnet SAC integran el Consorcio Seguridad Integrada de Lima, ganador de la millonaria licitación. Foto: captura de la página de MML

Por otro lado, se observa que el plazo de 40 meses de sanción para la empresa Fiberlux ya se habrían cumplido para el 2022, por lo que no estaría impedida para haber accedido a la licitación: “No, si ya cumplió con el periodo de sanción no está imposibilitado para contratar con el Estado. No hay ningún problema ahí”, comentó Christian Castillo, abogado experto en contrataciones con el Estado en diálogo con La República.

Sanción de la OSCE se aplicó por 40 meses mediante la Resolución N° 1090-2018-TCE-S4 el 6 se junio del 2018. Foto: captura de la resolución

Empresa certificadora tendría vínculos con Fiberlux

Otra coincidencia es que las bases de la Municipalidad de Lima exigen que las empresas que postulan a las licitaciones cuenten con una certificación técnica, por lo que el Consorcio Seguridad Integrada de Lima recibió la suya de Redes Ópticas del Perú SAC, pero esta empresa tiene como apoderado a Alex Ternero, quien también se desempeña como gerente general de Fiberlux, como se puede apreciar en su currículum vitae.

Para el regidor Víctor Aguilar a pesar de que la buena pro se haya adjudicado en el último día de la gestión de Jorge Muñoz, el vacado alcalde de Lima seguía siendo responsable de todo lo que ocurriera en la MML. Señaló que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debió advertir estas coincidencias para revisarlas con minuciosidad: “No es posible que la OCSE los sancione, que ellos creen una empresa fachada creada por el contador de Fiberlux y empiecen a contratar (nuevamente) con el Estado, eso estaba prohibido. Eso debió haberlo observado la OCSE, pero creo que no se dieron cuenta”, comentó.

Finalmente, el Comité Adjudicador del proyecto al Consorcio Seguridad Integrada de Lima, el cual cuenta con autonomía, está integrando por tres personas: el presidente Rosmel Campos Vásquez (subgerencia de logística corporativa), primer miembro Nelson Auberto Salinas Centy, (gerencia de seguridad ciudadana) y segundo miembro Jean Carlos Villegas La Torre (sub gerencia de gobierno digital).