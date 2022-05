Presunto hombre de confianza de Óscar Zea sería un ministro en la sombra en el Midagri

Aunque Oscar Zea es quien dirige – en el papel – el Ministerio de Agricultura y Riego, un informe de Panorama reveló que quien realmente daría las órdenes en el Midagri sería Paul Jaimes Blanco, una persona que tiene el cargo de secretario general en la institución, pero cuyas funciones sobrepasan incluso la del mismo integrante del Consejo de Ministros. Testigos lo señalan como el responsable de nombrar a los altos jefes del sector.

Según testimonio de María Israel, ex jefa de Agroideas, señala que Jaimes Blanco le dijo personalmente: “Yo soy quien llevo el sector. Acá los viceministros están pintados”, comenta. De igual manera, José Ezeta, expresidente de Sierra y Selva Exportadora, advirtió el mismo comportamiento del funcionario: “Tenía la capacidad para poder designar a funcionarios que manejen instituciones importantes”, agrega.

Según el dominical, Paul Jaimes Blanco, abogado de profesión, no se volvió en el presunto hombre de confianza de Óscar Zea de la noche a la mañana, sino quemando etapas al lado del también congresista de Perú Libre. Primero se desempeñó como su asesor parlamentario, ahora como su secretario general en el Midagri.

Este personaje tendría el visto bueno del ministro Zea, quien habría avalado que sea Paul Jaimes el encargado de viajar a Bolivia para negociar el precio de los fertilizantes en Bolivia y no un viceministro de Estado. Además, su poder alcanzaría para designar y sacar del cargo a personas claves en este sector.

Los chats que comprometerían a Óscar Zea

José Ezeta, expresidente de Sierra y Selva Exportadora, relata a Panorama que las presiones del ministro en la sombra precipitaron su salida del cargo: “(¿Cuál fue el detonante de su salida?) Ha sido no atender algunas recomendaciones del secretario general para poder darle paso a algunas personas. (¿Qué le pidieron a usted?) Que yo incorporara a dos sedes (postulantes), a dos personas, con la indicación que esas personas tenían que ser los jefes de esas entidades. Y esas cosas son inaceptables”, declara.

Ezeta muestra una serie de chats donde se apreciaría las presiones de Paul Jaimes para la designación de Ayly Salas Sánchez como jefa de la institución en la región San Martín y de Bernardino Lalopú Silva en Sierra Exportadora Apurímac. Tras realizar el pedido, enviaba el CV de los recomendados.

En cuanto a María Israel, ex jefa de Agroideas, se le solicitaba la contratación de personas para las unidades regionales de Agroideas, en total se habrían solicitado la designación de 5 personas: “Él me mandaba CV como exigiendo (que se les contratara), yo tengo ahí los chats. Yo los recibía, pero yo no acataba sus órdenes”, comenta.