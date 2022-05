Congresista fujimorista habría plagiado tesis de licenciatura y maestría en UCV

La congresista fujimorista Tania Ramírez, quien fue foco de la prensa hace algunas semanas cuando grabó un TikTok en el Palacio Legislativo, ha formado parte de una nueva polémica. Según Cuarto Poder, la parlamentaria habría incurrido en un supuesto plagio al realizar su tesis de licenciatura y de maestría. Ambas fueron aprobadas en la Universidad César Vallejo.

El dominical reveló que Tania Ramírez García presentó su tesis para obtener el grado de licenciada por la universidad de César Acuña en el año 2018. En simultáneo, el tesista Joel Valle sustentó su trabajo de investigación en la misma casa de estudios . Ambos documentos fueron trabajados en la ciudad de Chiclayo; sin embargo, esas no serían las únicas similitudes. El programa periodístico evidenció que solo el objeto de estudio habría cambiado, ya que los principios éticos, conclusiones e incluso los errores ortográficos serían iguales.

Al ser consultada sobre la evidente similitud entre su tesis y la de Joel Valle, la legisladora culpó a la institución y aseguró que ella había sido la primera en presentar el trabajo de suficiencia académica. No obstante, también dijo que no podía afirmar si existía plagio o no, ya que no ha revisado el otro documento.

Sin embargo, este no es el único caso en la vida académica de la ahora congresista por Fuerza Popular, ya que Cuarto Poder también encontró similitudes en su tesis de maestría sustentada para la misma universidad.

El trabajo “Gestión administrativa y control interno en la UGEL San Ignacio” de la legisladora fujimorista contiene pasajes idénticos, que no corresponden a citas textuales, del texto “Gestión administrativa y desempeño de funciones del personal del área pedagógica del UGEL Chiclayo”, el cual tiene como autora a María de los Ángeles Bustamante Chávarry.

Según el dominical, la tesis de Ramírez cuenta con, además de pasajes del documento de Bustamante Chávarry, referencias a autores que no aparecen en la bibliografía. Aún así, recibió el grado de magíster por la casa de estudios fundada por el líder de Alianza Para el Progreso.