Fernando Tuesta sobre elecciones internas: “Todo queda reducido a la selección del jefe o dueño del partido”

El politólogo Fernando Tuesta adelantó que se puede esperar una “baja participación” y “baja competitividad” en las elecciones internas de los comicios municipales y regionales 2022, debido a que más del 98% de partidos y movimientos regionales han inscrito listas únicas.

En diálogo con La República, Tuesta recordó que las elecciones primarias, donde participa la ciudadanía, son un mecanismo que ya se encuentra dentro de las reglas electorales, pero que su aplicación ha sido suspendida en dos ocasiones (2021 y 2022).

“Este (elecciones internas) es el resultado de una decisión de los partidos, porque quieren evitar las primarias, que ya forma parte de las normas electorales en el Perú. (...) De parte de los partidos, (se puede esperar) la baja participación, que seguramente al término del día se sabrá, y la falta de competitividad, porque han apostado, no por una selección de candidatos a nivel individual, sino a nivel de lista. También, la toma final de la decisión puede recaer en el grupo dirigencial, que es lo que siempre han querido los partidos”, dijo.

El exjefe de la ONPE aseveró que actualmente los comicios internos no pueden garantizar la verdadera legitimidad de los aspirantes a cargos públicos.

“Legitimación baja. No hay nada que respalde los resultados. Todo queda reducido a la selección de candidatos de parte del jefe o dueño del partido, que —ante este tipo de modalidad de elección por delegados— tiene el control de la decisión de las candidaturas. Negociaciones que seguro han tenido con muchos candidatos, pero que contravienen con la idea central de una competencia participativa y legitimada”, apuntó a este medio.

En relación a la última contrarreforma electoral aprobada en el Congreso, que permite la inscripción extemporánea de precandidatos, Tuesta Soldevilla precisó que “es inaplicable”, ya que “no existe la figura de elecciones internas complementarias”: “Se tendría que reglamentar y eso atenta el cronograma electoral”.

Tuesta sobre acusación de Zamir Villaverde: “Lo que quería era un resultado político, y no judicial”

Fernando Tuesta también se refirió a la acusación de Zamir Villaverde, quien —desde el penal de Ancón— revivió la narrativa del fraude electoral en los comicios 2021.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el recluido empresario acusó sin mostrar prueba alguna al exalcalde de Huaraz y precandidato del movimiento El Maicito, Vladimir Meza, de coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones para darle la victoria a Pedro Castillo en la segunda vuelta.