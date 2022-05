Gobernador de Apurímac: Pareciera que el gobierno quiere generar más crisis política y económica

Usted increpó públicamente al presidente ¿Se reafirma en los cuestionamientos?

Nosotros en Apurímac tenemos el conflicto social de Las Bambas desde hace años, pero últimamente, en la gestión del presidente Pedro Castillo, tenemos una percepción de la poca atención que está brindando a este tan importante problema para el país. No están valorando lo que aporta esta empresa minera, lo que genera de trabajo en Challhuahuacho y Cotabambas, los aportes mediante canon, regalías contractuales que entrega a 84 gobiernos locales, al gobierno regional, dos universidades. Cada día que paraliza Las Bambas, S/3 millones no ingresan a Apurímac para financiar obras de inversión.

Le ha dicho que el premier tenga la valentía para sentarse en la mesa con las comunidades

Nosotros en Apurímac nos sentimos marginados por la poca atención que pone el Ejecutivo. Cuando se paraliza el corredor minero en Cusco, inmediatamente, al segundo o tercer día está presente el premier, ministros, viceministros y toda la gente de su equipo que echa flores. Y firman compromisos y mucho ellos en contra de los intereses de la región Apurímac.

¿Por qué cree que el premier no va a Apurímac?

Debe haber situaciones políticas de gestión del premier, del presidente, en no brindar la atención correspondiente a la región Apurímac. Creemos que hay voluntad de las comunidades, de la minera, falta el premier para retomar la mesa de diálogo y proponer nuevos compromisos . Sé que han faltado, por parte de la empresa, algunos compromisos o también hay otras exigencias. Lo importantes es dialogar, tender puentes para comenzar a solucionar el problema para que no siga paralizada Las Bambas.

¿El gobierno es responsable de este clima de conflictividad?

He planteado esa hipótesis porque los comuneros han hecho llegar al gobierno sendos oficios en febrero, marzo y abril. Frente a la indiferencia del Ejecutivo ante estas demandas, los comuneros iniciaron la medida de lucha, la cual no justifico. Pero pareciera que quieren que se agudice el problema para generar más crisis política y económica en el país y dar otra solución, otro rumbo a nuestro país.

¿Cuál sería el fin de generar más crisis?

Planteo como hipótesis que la prioridad de este gobierno es la nueva Constitución y para lo cual les importa más agudizar las contradicciones, la crisis económica, crisis en Las Bambas, para hacer ver al pueblo que con esta Constitución tenemos estas crisis y que necesitamos una nueva Constitución, lo cual es erróneo. Hay prioridades que deben estar en la agenda, el día a día del ciudadano de a pie, el tema del alza del combustible, balón de gas, los alimentos. La inflación del mes de abril es 7.6%, ello es un castigo para la gente más pobre, la gente obrera. Por eso le invocamos al presidente que pueda reorientar sus prioridades.

¿Cómo se siente en Apurímac las consecuencias del conflicto?

Se genera desempleo, el gobierno regional ha dejado de recibir regalías contractuales. Que tengo que hacer yo, paralizar obras.

Las comunidades piden que se levante el Estado de Emergencia ¿Cuál es su posición?

Eso lo determina el Ejecutivo, debe evaluar la situación después de estos más de 15 días de Estado de Emergencia, poder levantarlo y sentarse a dialogar.

¿Cuánto dejó de percibir el Gore Apurímac?

Normalmente, nos llegaba en la mejor situación, cuatro millones de soles mensuales al gobierno regional, ahora ha llegado 136 mil soles en abril, esa diferencia hace que paralicen algunas obras . Estamos pidiendo a Economía que nos tiene que dar otra fuente de financiamiento para evitar detener obras en curso.

¿Qué información tiene sobre las exigencias de las comunidades y los pagos que estas recibieron de la minera?

Justamente es importante sentarse a la mesa, expondrán los abogados, la minera, en ese diálogo debe mediar el Ejecutivo con la PCM, transparentar la información. A veces hay peticiones muy exageradas de los comuneros, o también incumplimiento de la empresa minera. No puedo adelantar opinión.

¿Qué le ha respondido el presidente después de llamado público en Andahuaylas?

Hemos conversado después, en un almuerzo ligero en Andahuaylas, dijo que va a dialogar con el premier para que se dé solución a Las Bambas. Creo que tiene voluntad, pero que esa voluntad se exprese con la presencia del premier. Sé que hoy (ayer) está en el Congreso, pero mañana o el sábado debe estar en Cotabambas. Lo importante es retomar esa mesa de diálogo.

“En Apurímac no somos secuestradores”

Las declaraciones del premier, Aníbal Torres, durante su interpelación ante el pleno del Congreso causó ronchas en la región Apurímac. Al ser consultado sobre su ausencia para atender el conflicto social de Las Bambas, el primer ministro dijo que no acudió por temor a ser secuestrado. “He querido escuchar a la comunidad (Fuerabamba) de cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega, quiere que yo vaya ahí, en donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar, no pues”.

La respuesta no se hizo esperar, el gobernador de Apurímac lamentó las declaraciones. Las calificó de desatinadas y ofensivas para su región. “Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores (…) lo seguimos esperando”, dijo.