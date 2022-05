Zamir Villaverde presionó para infiltrar en el MTC a recomendado

Los aportes del exdirector de Provías Nacional, José Luis Cortegana, a la Fiscalía Anticorrupción brindan nuevas luces sobre las presiones que habría ejercido el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para nombrar a personas allegadas a su círculo. Una acción cuya finalidad era direccionar millonarias obras públicas a empresas chinas y peruanas.

Además, conversaciones de WhatsApp revelan que Zamir Villaverde, quien actualmente afronta prisión preventiva de 36 meses, también estuvo involucrado. El empresario habría sido un operador dedicado a colocar estratégicamente a personas en puestos clave.

El dominical Cuarto Poder accedió a una serie de conversaciones entre Cortegana y Villaverde, en las que se evidencia las presiones ejercidas por el empresario para concretar el nombramiento de Hugo Trece. En la conversación se lee: “Trece Delgado. Es un gran profesional. (Para) subdirector de conservación, no tiene ningún antecedente ni sanción administrativa, ni problema. Conoce bastante de este tema, va a aportar mucho a la gestión. Es de carrera en ese lugar”.

Información clave

Cortegana Sánchez es un ingeniero civil de profesión y se desempeñó en Provías Nacional entre el 16 y 28 de setiembre del 2021. El 1 de abril de este año entregó información a la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, en diálogo con la fiscal Luz Taquire.

La representante del Ministerio Público tiene a su cargo la colaboración eficaz de Karelim López, caso donde está incluido Bruno Pacheco y otros.

En su declaración, Cortegana informó sobre cómo Silva le presentó a Villaverde, quien luego de ello se sintió en el derecho de solicitarle directamente sus requerimientos.

“El ministro Juan Silva abre la puerta que da al corredor del despacho diciendo Provías, refiriéndose a mí y me hizo pasar. Al ingresar a la oficina me percaté que había una persona dentro a quien no conocía en ese momento a quien le dijo que yo era director de Provías”, se lee en el documento de su testimonio.

Luego Silva se retiró y Villaverde le pidió a Cortegana que atendiera sus requerimientos. Este le dijo que venía por una deuda a un arbitraje que correspondía pagar en Provías. El empresario repitió que pertenecía al círculo de confianza del presidente Pedro Castillo, tras intercambiar teléfonos se fue y al día siguiente, el 21 de setiembre del 2021, iniciaron las presiones para la contratación de Hugo Trece.

El funcionario intentó evadir las respuestas, finalmente le contestó de esta manera: “José, buenas tardes. Estoy notando que no hay buena comunicación contigo”. El 28 de ese mismo mes Cortegana dejó de trabajar en Provías Nacional. Tras su salida, se concretó la contratación del recomendado.

Datos

Prisión preventiva. Villaverde afronta la medida por presunta organización criminal.

Niega cargos. El empresario dijo en audiencia previa que la única relación que tuvo con Castillo fue cuando se tomó una foto con él.