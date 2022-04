Jorge Muñoz luego de ser vacado de la Alcaldía de Lima: “Me tomaré un tiempo para descansar”

Jorge Muñoz continuó realizando labores pese a haber sido vacado de la Alcaldía de Lima por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Muñoz refirió que todavía no ha sido notificado. Sin embargo, aseguró que, por lo pronto, no está en sus planes postular a ningún cargo público, ya que en estos momentos le toca descansar.

“Yo estoy ahora concentrado en el cierre de lo que tengo que entregar ordenadamente. Después me tomaré un tiempo para poder descansar . Yo he trabajado ininterrumpidamente durante mucho tiempo. He sido dos veces alcalde de Miraflores. Después empalmamos con Lima y la verdad que lo que corresponde es un periodo de descanso”, dijo para América TV.

Asimismo, descartó tener alguna aspiración a algún cargo de gobernador o alcalde, pues las elecciones están muy próximas y los partidos ya tienen a sus precandidatos.

“Voy a seguir trabajando para el bienestar de mi país, de mi ciudad, porque son cosas que he venido haciendo. Las próximas elecciones ya están muy próximas, ya han sido convocadas. Los partidos ya tienen sus precandidatos. Eso está absolutamente descartado, ni para gobernador, ni para alguna alcaldía ”, refirió.

Finalmente, negó tener vínculo alguno con Acción Popular, pues se retiró del partido luego del golpe de Estado perpetrado por el Congreso y Manuel Merino.