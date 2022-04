Presidente Pedro Castillo divide a gremios cusqueños

La propuesta de un referéndum para una nueva constitución anunciada por el presidente de la república, Pedro Castillo, en la sesión descentralizada del consejo de ministros el último viernes, en Cusco, ha generado controversia y rechazo en el sector turismo. Acusan al jefe de estado de restar importancia a la agenda cusqueña y utilizar políticamente las protestas de la región imperial.

Uno de los mayores críticos fue el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo Cusco (AATC), Marco Ochoa, quien manifestó que durante la conformación de las mesas técnicas y la sesión descentralizada prevaleció la cuestión política y no la técnica, como demandaban las organizaciones sociales.

Ochoa aseguró que el cierre del Congreso o una nueva Constitución no eran parte de la plataforma de reclamos. Cuestionó que el presidente Castillo elija Cusco para el polémico anuncio. Lamentó que la VI sesión del Consejo de Ministros Descentralizado no haya sido provechoso. “Definitivamente hay un manejo de cuestión política que prevalece y mas no lo técnico. Ya antes dijimos (durante el paro) que vimos esa infiltración de gente con propuestas de nueva Constitución”, señaló.

Ochoa y otros gremios del sector son parte de las mesas técnicas. Conforman el subgrupo de trabajo “Cultura y Turismo”. El empresario dijo que mantendrán la neutralidad. Reiteró que no están a favor del Gobierno, sino a favor de la reactivación del turismo. Temen que la mesa de diálogo no prospere por afanes políticos del Ejecutivo Nacional.

Gremios radicales

Otra es la visión del presidente de la Junta de Usuarios de Cusco, Marco Pino. Asegura que dentro de la plataforma sí estaba el cambio de la Constitución, así como la implementación de la segunda reforma agraria, entre otros.

Consultado si el anuncio del presidente distraerá la atención de la agenda Cusco, el dirigente refirió que no y que más bien Castillo lo que ha hecho es cumplir los reclamos de varios sectores.

Sobre la agenda en el sector agrario, Pino fue enfático al manifestar que han pedido que sus demandas sean atendidas en 60 días y no en 180 días como planteó el gobierno. Incluso refirió que algunas exigencias debieran ejecutarse antes, como el costo de los fertilizantes, debido a que la campaña agrícola inicia en junio.

El dirigente advirtió que, de incumplirse las demandas, tomarán medidas. “Nosotros (los regantes), sino se cumple (con las demandas) daremos cuenta a nuestras bases. Vamos a tener que tomar medidas radicales”, advirtió.

En tanto, los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac)no respondieron al llamado de este medio de comunicación. ❖