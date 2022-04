Vladimir Cerrón rechaza Acuerdo Nacional: Es la píldora para que no cuestionen a la Confiep

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, rechazó el encuentro del Acuerdo Nacional solicitado por diversos sectores y recientemente anunciado por Max Hernández, secretario general de dicha instancia.

Por medio de sus redes sociales, el exgobernador regional también refutó las declaraciones de Hernández, quien manifestó que el presidente Pedro Castillo “está gobernando para todos los peruanos y no para un partido”.

“A Perú Libre no lo gobierna nadie, solo sus estatutos. La disciplina democrática exige que si eligieron a un presidente, espere que culmine su mandato. El AN es la píldora dorada para que el pueblo digiera sin cuestionamientos los deseos de la Confiep ”, compartió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Vladimir Cerrón

El líder perulibrista se pronunció también sobre la afirmación de Castillo Terrones de que “oportunamente” se convocaría a una sesión del Consejo de Estado. En ese sentido, aseguró que la única finalidad de dicho encuentro sería pedir la dimisión del mandatario.

“ El Consejo de Estado tendría como único objetivo solicitarle la renuncia al presidente , montar todo un show mediático nacional e internacional pensado y preparado, cuyo fin es de defender el status quo”, aclaró en el tuit.

Agrupaciones políticas tienen posiciones divididas sobre asistencia al Acuerdo Nacional

Alianza Para el Progreso informó este 20 de abril que “no tiene sentido” realizar un encuentro del Acuerdo Nacional, ya que el jefe de Estado continúa teniendo una actitud poco beneficiosa para el diálogo.

“ Consideramos que invocar al Acuerdo Nacional no tiene sentido si la conducción del Gobierno sigue siendo confrontacional y va en contra de los postulados que se pregonan. Por ello, no participaremos de la próxima convocatoria”, compartió vía Twitter.

Por otro lado, la parlamentaria de Acción Popular Karol Paredes manifestó que su partido todavía no ha definido si participará o no de la reunión.