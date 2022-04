Ministro Jorge López niega su injerencia en la contratación de Condori como asesor de la Diris

El ministro de Salud, Jorge López, se pronunció sobre los recientes cuestionamientos que surgieron por la contratación del exministro Hernán Condori como asesor en la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) luego de ser censurado por el Pleno Congreso el pasado 31 de marzo tras críticas sobre su capacidad para manejar el sector.

“ Las Diris son entes autónomos para la contratación de sus personales, no es que el Minsa lo haya designado” , indicó el ministro mediante una entrevista para TV Perú este jueves. Además, López prefirió no emitir ningún comentario sobre el la asignación de Hernán Condori en el Ministerio de Salud (Minsa), y recalcó que dicho nombramiento no se hizo de su parte.

Cabe precisar que Hernan Condori presentó el último miércoles 20 de abril su renuncia al cargo de asesor de la Diris luego de que se entendiera su ingreso como una insistencia de mantenerlo dentro del sector salud pese a los cuestionamientos en su contra.

Por su lado, el titular del Minsa mostró hermetismo al rehusarse a brindar su opinión sobre la situación de Condori Machado y fue claro al indicar que ni él ni el ministerio de Salud habían intervenido en su designación.

Además, recordó la importancia de la vacunación no solo a nivel de COVID sino de otras enfermedades e hizo un llamado a la población a no descuidar sus vacunas en los diferentes grupos etáreos. Además invitó a la población a continuar visitando los vacunatorios desplegados en todo el territorio nacional.