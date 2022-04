PUCP sobre expresiones de Aníbal Torres a Pedro Barreto: “Son prejuiciosas y ofensivas”

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se manifestó sobre las polémicas declaraciones que dio el titular de la PCM, Aníbal Torres, a José Flores Castañeda —simpatizante de un movimiento etnocacerista—, donde calificó al cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, de “miserable”. Ante ello, la mencionada universidad rechazó las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, calificándolas de “prejuiciosas y ofensivas”.

“La Pontificia Universidad Católica del Perú rechaza tajantemente las expresiones prejuiciosas y ofensivas vertidas por el señor presidente del Consejo de Ministros, Dr. Aníbal Torres, para referirse al cardenal Pedro Barreto S.J., arzobispo de Huancayo y gran canciller de nuestra casa de estudio”, se lee en el comunicado.

Asimismo puntualizan que “al intentar descalificar a las personas”, el titular de la PCM, Aníbal Torres, evidencia “un penoso rechazo al diálogo, base de la democracia y único camino para superar las serias dificultades que atraviesa el país”.

Recalcan que este tipo de actitudes necesitan corregirse, “más aún cuando provienen de una autoridad como el primer ministro”. La casa de estudios hace un llamado al ejercicio de la tolerancia y respeto para fortalecer las instituciones “democráticas y nuestra comunidad internacional”.

Aníbal Torres llamó “miserable” a Pedro Barreto

En la entrevista que brindo recientemente Aníbal Torres al medio digital de Flores Castañeda declaró que días previos ha conversado con el cardenal Barreto y aseguró que este estaba a favor de la “ultraderecha”.

“Ahí tenemos un cura (...) el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, dijo Aníbal Torres sobre Pedro Barreto.

Sin embargo, en la conferencia de prensa que se dio este 20 de abril luego del Consejo de Ministros, el premier de la República señaló que sus comentarios se trataba de un dicho popular y que no había tenido intención de insultar al arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto.

“En una entrevista que me hicieron no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´Tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido, pero no con ánimo de ofender”, señaló Aníbal Torres.

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana se manifestó a través de un comunicado, mostrando su rechazo y apeló al respeto a la dignidad. Indicó que si bien toda persona tiene derecho a expresarse, no se puede utilizar esta libertad en contra de una persona.

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (Art. 1, Constitución Política del Perú). Del mismo modo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (Art. 2.4) pero no puede utilizarla para dañar la dignidad de una persona”, se lee en la misiva.