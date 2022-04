IPYS rechaza las “declaraciones estigmatizantes” de Aníbal Torres contra la prensa

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, quien afirmó que la prensa realiza ataques constantemente contra el Ejecutivo porque afecta a sus intereses. Ante ello, el IPYS calificó las declaraciones de Torres como “estigmatizantes” e indicó que lo que se pretende es desprestigiar la información de los medios de comunicación sobre los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado el Gobierno.

“IPYS rechaza las constantes declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades del Gobierno que buscan denigrar la imagen de la prensa para desprestigiar las informaciones propaladas por los medios de comunicación, respecto de actos de presunta corrupción y otros delitos donde el Gobierno se ve involucrado”, expresó a través de su web institucional.

¿Qué fue lo que dijo Aníbal Torres?

El último lunes 18 de abril, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, criticó el trabajo de la prensa señalando que los medios de comunicación atacan al Gobierno del presidente Pedro Castillo porque el Ejecutivo afecta sus intereses particulares. Estas declaraciones las realizó en la ciudad de Cusco, en el marco de una reunión de coordinación con diversas organizaciones sociales de la región.

“ La prensa nos ataca todos los días y tiene razón en atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses. Ustedes no pueden observar, no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son? ¿La clase media, la clase pobre? No, es precisamente la ultraderecha”, manifestó ante los distintos gremios de la ciudad.

Además, hizo hincapié en la concertación de medios y los relacionó con el Club de la Construcción. Asimismo, detalló que los implicados están en libertad por la corrupción que existe en el Ministerio Público y el Poder Judicial.