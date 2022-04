Aníbal Torres: La prensa nos ataca todos los días y tiene razón, puesto que afectamos sus intereses

De manera reiterada, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha criticado el trabajo de la prensa desde, incluso, antes de asumir como titular de la PCM. Así, este lunes 18 de abril, desde Cusco, afirmó que si la prensa “ataca” al Gobierno de Pedro Castillo, se debe a que ellos como Ejecutivo “afectan” sus intereses particulares.

“ La prensa nos ataca todos los días y tiene razón en atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses . Ustedes no pueden observar, no pueden ver quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima. ¿Quiénes son? ¿La clase media, la clase pobre? No, es precisamente la ultra derecha”, manifestó ante los distintos gremios de la ciudad.

Asimismo, dijo que había concentración de medios y que era dirigida por los grandes grupos de poder y la oposición, pero no reconoció que el propio Gobierno ha cometido errores en sus nombramientos en los ministerios y los presuntos vínculos con hechos de corrupción .

“Alguna de esa prensa es una prensa concentrada, dirigida por el diario El Comercio, de propiedad de aquellos que estaban agrupados en el Club de la Construcción y que ahora se encuentran en libertad por la corrupción existente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial”, añadió Torres.

Torres se pronuncia sobre posible censura en su contra

En otro momento, el titular de la PCM, Aníbal Torres, se pronunció sobre una posible censura en su contra y resaltó que era facultad del Congreso. No obstante, señaló que el Parlamento estaba buscando la vacancia del presidente Pedro Castillo “desde el primer día”.