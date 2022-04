Guido Bellido: “No hay problema que se vayan todos, pero no va a haber solución”

El congresista Guido Bellido, de Perú Libre, habló sobre el pedido que vienen haciendo varios parlamentarios y colectivos ciudadanos para “que se vayan todos”, en referencia a la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, y el Parlamento Nacional ante la grave crisis que vive el país.

Durante una entrevista para La República Sur, el legislador oficialista señaló: “ No hay problema (que se vayan todos) de nuestra parte, esto no es una herencia, pero no va a haber una solución cambiando uno por otro . Se vacó a (Martín) Vizcarra y se puso a (Francisco) Sagasti. ¿Cuál ha sido el gran cambio?”.

Para Guido Bellido, aquellos que plantean “que se vayan todos” son aquellos que “no han tenido resultados políticos en las elecciones pasadas”. “Para ellos es una oportunidad de poner una bancada, poner más congresistas”, agregó.

En otro momento, calificó de “caviares” a los políticos “que fungen ser de izquierda, pero al final no son de izquierda”. “Son aquellos que le han dicho al presidente que no cambie la Constitución, y que con esta Constitución puede hacer un buen gobierno, va a cumplir las promesas que ha hecho. Eso le han dicho al presidente a cambio de darles un ministerio”, aseveró.

Al ser consultado sobre una posible recomposición del actual gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres, el parlamentario mencionó que “hasta el momento no ha visto una motivación” para ello.

“ Lo que pasa es que hay sectores que quieren ministros para una semana , es una estrategia para poner en precariedad al Gobierno. Dejemos que trabaje”, declaró para este medio.

Anteriormente, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, declaró que nadie se “atrinchera” en el Parlamento y que si es necesario adelantar los comicios, así será. Por su parte, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, no tomó a bien las palabras de la acciopopulista, ya que señaló que no todos deben irse.