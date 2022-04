Congresistas se aferran a su curul y rechazan la frase “que se vayan todos”

Pese a la alta desaprobación que tiene actualmente la gestión del Congreso, algunos parlamentarios han manifestado su disconformidad con la propuesta de un posible adelanto de elecciones generales en el país. Legisladores oficialistas y de la oposición han coincidido una vez.

El pasado lunes 11 de abril, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, declaró que nadie se “atrinchera” en el Parlamento y que si es necesario adelantar los comicios, así será. El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, no tomó a bien las palabras de la acciopopulista, ya que señaló que no todos deben irse.

“ Que se vayan los que no quieren trabajar , los que no están de acuerdo con el servicio a las mayorías, que se vayan quienes han creído que el país les corresponde y porque ganó un partido que no les gusta, todos deben irse. Abajo la política de odio y envidia”, manifestó a las afueras del Congreso.

A modo de argumento expresó que el periodo de gestión del Ejecutivo y Legislativo es de cinco años, por lo que se debería cumplir el tiempo establecido. “Que haya personas que no entienden que estamos en un gobierno distinto (...) ¿Por qué tendría que irse?”, afirmó Cerrón Rojas.

Álex Paredes, otro legislador oficialista, mencionó que respeta los comentarios de Alva Prieto; sin embargo, enfatizó que los congresistas deben mantener la calma sobre dicha propuesta, ya que han sido elegidos en un proceso de elecciones por un tiempo más extenso.

“Respeto las opiniones de las personas, incluida la de la presidenta del Congreso de la República, pero creo que hay que hay que mantener una conducta de tranquilidad porque nosotros hemos sido elegidos durante un proceso electoral en base a reglas de juego”, declaró a los medios de prensa.

“ A nosotros se nos ha elegido por cinco años y considero que hay que respetar ese periodo y lo que hay que hacer es trabajar por lo que espera la población, sobre todo”, añadió.

Por su parte, el parlamentario José Cueto (Renovación Popular) también mostró su rechazo hacia la propuesta de “que se vayan todos”, ya que señaló que si el mandatario renuncia solo debería llamarse a elecciones presidenciales.

“Lo he dicho desde el primer día, el señor Castillo debería dar un paso costado si tiene un poco de dignidad. (…) Yo no estoy de acuerdo con esta forma que han empezado a sacar los caviares y mucha gente radical, de que mejor es que se vayan todos ”, declaró a Canal N.

Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, expresó que la iniciativa de algunos colegas no constituye una solución en sí. “La solución es el diálogo, la concertación. El que se vayan todos no es una solución. Fíjense que en las sesiones del Pleno hubo medidas con más de 100 votos. Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada, no garantiza un mejor Congreso ni un mejor presidente”, aseguró para Canal N.

¿Quiénes están a favor del adelanto de elecciones generales?

Al igual que la presidenta del Congreso, otros parlamentarios se han mostrado a favor de llamar a elecciones generales como una salida a la crisis política que vive el país.

El legislador de Avanza País Diego Bazán respaldó a su colega y señaló que de darse la posibilidad de convocar a nuevos comicios para elegir a un nuevo Parlamento y al presidente de la República, ellos lo aceptarían.

“Felicito a la presidenta del Congreso, que dijo que estaba dispuesta, como muchos, y es mi posición también, de que todos nos vayamos si se da la renuncia del presidente o si se da la vacancia”, dijo en declaraciones a Canal N.

También el congresista no agrupado Carlos Anderson respaldó la postura de adelantar las elecciones generales ante un panorama de vacancia o renuncia de Castillo Terrones. En una entrevista a Exitosa, el parlamentario declaró que el país “necesita casi volver a empezar” porque han sido “ocho meses de desgobierno” .

En la misma tribuna, la parlamentaria Flor Pablo sostiene que la crisis que vive el Perú es responsabilidad del Ejecutivo y Legislativo, por lo que el cambio correcto sería una eventual renuncia de Pedro Castillo y un llamado a elecciones generales para renovar ambos poderes.