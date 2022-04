Castillo: Este no debe ser un Gobierno que hace de bombero para apagar los problemas diarios

El presidente Pedro Castillo expresó que su Gobierno no debería asumir el papel de “bombero” para apagar los problemas que se producen todos los días en el país, esto en referencia a los conflictos sociales que se han desatado por el alza de precio de combustibles, fertilizantes y productos de primera necesidad.

Al respecto, indicó que ha llegado al poder para hacer respetar el voto de los ciudadanos. En ese sentido, mencionó que su administración implementará “lo que la calle pide”. Por tal motivo, manifestó que el Ejecutivo dejará sentadas las bases para que los recursos se distribuyan en los lugares más profundos del país.

“No queremos apagar incendios. Este no debe ser un Gobierno que hace el papel de un bombero para estar apagando problemas que se suscitan todos los días . Hemos venido acá para hacer respetar el voto (...) del pueblo peruano. Eso significa que hay que implementar en el país lo que la calle pide (...). Y el pueblo pide que se respete la democracia y pide gobernabilidad. En ese marco, tenemos que dejar sentadas las bases que los recursos del país se inviertan en los lugares más recónditos”, dijo el jefe de Estado Pedro Castillo en el pueblo de Huata (Puno) este viernes 8 de abril.

Aníbal Torres: No permitamos más que la gente que nos dejó en la ruina sea considerada la más capaz

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, desde la provincia de Huancané, emitió un discurso a través del cual se dirigió al pueblo puneño pidiendo que no se debe permitir más el desprecios de clases. Previamente, se reafirmó en sus palabras sobre Adolfo Hitler, aunque esta vez lo llamó “criminal avezado”, para posteriormente destacar la figura del exdictador Alberto Fujimori Fujimori.

“Pueblo puneño no permitamos más ese desprecio de las clases que nos gobernaron. No permitamos más que esa gente de la más inepta, que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sea considerado los más capaces, pero al pueblo no lo pueden engañar“, señaló.