RMP sobre Aníbal Torres: “No puede ser primer ministro, tiene que irse”

Rosa María Palacios calificó como horrorosa la presentación del gabinete de Aníbal Torres junto con el presidente de la República, Pedro Castillo, en el consejo descentralizado en el Coliseo Wanka, Huancayo.

Las declaraciones de Torres Vásquez han causado un rechazo generalizado. Durante su participación, elogió las acciones del exdictador alemán Adolf Hitler.

“En una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, dijo el ex ministro de Justicia.

Palacios recordó que estos comentarios desatinados son parte de un patrón de conducta del primer ministro. Agregó que las declaraciones de Torres son mentira, ya que fue el alcalde de Colonia, Konrad Adenauer, quien abrió la primera pista, en el año 1929, mucho antes de que Hitler llegara al poder.

“Un gabinete que parece tener un pie fuera del poder (...) Es una vergüenza que el primer ministro hable en esos términos. Sospecho que el primer ministro por su edad no se encuentra bien de salud. No puede ser primer ministro, tiene que irse”, lamentó.

Pero no es el único comentario fuera de lugar. Durante una entrevista con un medio colombiano, el presidente de la PCM desmereció el trabajo de la Policía Nacional del Perú. “Nuestra Policía, hay que reconocer, es deficiente. Les pongo un ejemplo, siete policías no pueden detener a una persona”.

Las declaraciones causaron una gran indignación en Alfonso Chávarry, ministro del Interior. “No puedo permitir que ofendan a mi Policía y hagan declaraciones a un medio extranjero hablando mal. No podemos hablar mal de nuestra Policía que ha salido en momentos difíciles. En el terrorismo salió airosa y, por eso, estamos en una democracia”, declaró en RPP.

De acuerdo con la letrada, Aníbal Torres junto a su gabinete, debe ser acusado constitucionalmente por decretar y anunciar la inmovilización social obligatorio para Lima y Callao a altas horas de la noche, lo cual es una infracción al derecho a la información.

“Es una vergüenza que el Congreso no haga nada (...) Si el Congreso no lo destituye, que el presidente lo despida”, criticó.

Por otro lado, se refirió al presidente de la República, quien fue recibido en el Coliseo Wanka con arengas como “Castillo, escucha. Huancayo se respeta”. El sucesor de Francisco Sagasti pidió disculpas a los ciudadanos luego de afirmar que los dirigentes habían sido “pagados” para participar de las protestas.

“Permítanme una vez más expresar mis sinceras disculpas a esta tierra wanka y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida”. Asimismo, resaltó que no es necesario usar la violencia para hacer justos reclamos. “De la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando armas”, dijo.

La conductora de “Sin guion” recordó que en el 2017 el profesor cajamarquino lideró una protesta y dejó paralizado por dos meses el sistema educativo, donde los más afectados fueron los niños.

Agregó que este consejo descentralizado celebrado en Huancayo no ha dado ninguna solución al actual problema, por el contario, el gabinete ministerial se dedicó a hacer promesas o cantar, como lo hizo Dina Boluarte, vicepresidenta de la República.

“Ella va a ser la presidenta si renuncia Castillo. ¡Ojo!”, manifestó.