La vez que Pepe Mujica le aconsejó a Pedro Castillo: “No caigas en autoritarismos”

El presidente Pedro Castillo decidió establecer el toque de queda para este martes 5 de abril hasta las 11.59 p. m. con el fin de “calmar” las protestas que se vienen desarrollando en distintas regiones del país debido al alza de precios, la cual en la jornada previa tuvo su día más crítico con el paro nacional de transportistas.

Esta medida ha generado la crítica de distintos sectores por lo intempestiva y apurada, debido a que fue anunciada una hora antes de concluir el día. Esta acción restrictiva, según el jefe de Estado, busca “reestablecer la paz y el orden interno”; sin embargo, algunos personajes políticos como la ex primera ministra Mirtha Vásquez consideraron que solo exacerbarían a la población. En esa línea, pidió no utilizar la represión para solucionar los conflictos sociales.

Bajo este contexto, vale la pena recordar las palabras que dijo el expresidente Pepe Mujica a Pedro Castillo, durante un encuentro virtual que sostuvieron ambos en plena campaña de la segunda vuelta electoral en Perú, donde le pidió no caer en autoritarismos y reconocer sus errores cada vez que se equivoque.

“No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle ‘me equivoqué'. Sencillamente, hubiera querido otra cosa. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, dile la verdad, háblale la verdad. Ponle el corazón”, le aconsejó.

En otro momento, le recordó que lo más importante para gobernar es mantener la confianza del pueblo y mantenerse alejado del camino de la corrupción. “Lo más importante que hay es la confianza del pueblo. Y es muy fácil perderla. Hay gente que se mete en el camino de la política porque le gusta pasarla bien. Y ese es el camino de la corrupción”, mencionó.