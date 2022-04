Juez de Amazonas insulta a sus colegas durante audiencia virtual

Bochornoso y lamentable falta de respeto. En presencia del fiscal, procurador y abogados de los procesados, el juez superior titular de Amazonas, Luis Alberto Torrejón Rengifo insultó y maltrató a sus colegas, durante el desarrollo de una audiencia virtual de control de acusación que realiza la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, por la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán.

Torrejón Rengifo grita, humilla y maltrata a una de sus colegas y manda callar a la otra, que interviene para poner calma. A la segunda jueza le dice que es una persona inferior a él, que no lo puede mandar a callar. La discusión parece ser continuacion de otros enfrentamientos que se habrían sucitado desde el día anterior, por desacuerdo con las resoluciones y sentencias que emite este tribunal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

De acuerdo con el video difundido por el portal Legis.pe, todo comienza cuando la directora de debates, Juana Cornejo Cabanillas le pide a Torrejón Rengifo que prenda su cámara y anuncie su presencia para dar inició a la audiencia.

Estaba previsto que en la audiencia el abogado Juan José Quispe concluya con su alegato a favor de Juan Ramón Cruz Cotrina para quien la Fiscalía solicitó que no pasé a juicio y se archive el proceso en su contra.

“Que la Doctora Juana se defienda sola para eso ha aprendido a ser juez, nadie lo ha mandado, nadie lo ha mandado a la piscina, que se defienda sola, nadie lo ha mandado a la piscina”, se escucha de pronto.

Sorprendida la magistrada, le reitera que anuncie su participación en la audiencia. “Doctora Juana, defiéndase sola, usted no vive del doctor Torrejón toda la vida por favor, para eso has aceptado el cargo, ha juramentado, porque el doctor torrejón no va a estar acá respaldando”.

Entonces, interviene la presidenta de la Sala, Luz Vigil Curo para reclamarle por su comportamiento. “Yo no veo por qué razón usted está manifestando ese tipo de frases, yo no veo que la doctora esté solicitando a usted ningún tipo de apoyo, simplemente lo que queremos es que usted esté presente en la audiencia, el colegiado lo conformamos tres”, dice la magistrada.

Torrejón no se calma y sigue con el ataque, hablando en tercera persona: “Ya doctora avance por favor, está viendo las cámaras, deje al doctor Torrejón, no busque pretextos. Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir, defiéndase ya deje de mencionar mi nombre”.

Vigo le responde que lo va a mencionar cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia. “Cállese la boca, cálleses, usted no es mí superior, usted es mí inferior, cállese la boca, a mí no me va a llamar usted, ya siga para que juramenta”, le responde el magistrado.

Control de la Magistratura

Ante la evidente falta de respeto, la presidenta de la Sala dispone que se saquen copias de los audios de la audiencia y se remitan a la presidencia de la Corte de Amazonas, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) y la OCMA en Lima.

“Cómo dirige la audiencia, cómo ha aceptado un cargo sin saber leer ni escribir, sin tener los requisitos de ley, todo manda hacer sus sentencias, por favor que remitan copias, cómo no dirige bien una audiencia emblemática”, seguía el magistrado, levantando la voz.

La discusión llegó a tal nivel que el fiscal de Amazonas, Segundo Balcázar López tuvo que intervenir para pedir que la audiencia se postergue, en tanto, que el procurador Víctor Chumpitaz y los abogados apoyaron el pedido y empezaron a solidarizarse con los magistradas.

Tras deliberar las dos juezas y con la aceptación de los abogados y la procuraduria, la audiencia se postergó para el próximo 6 de abril, pero mientras se revisaba la agenda para fijar la hora, los ataques del juez Luis Torrejón continuaron, más cuando los abogados también pidieron copias del audio.

“También copias al estudio Pompeyo y a las ONG que ayudan a la defensa legal”, volvió a intervenir Torrejon. A la vez que atacó al fiscal, diciendole que avalaba una mal conducción de la audiencia, y a una de las abogadas. “Usted doctora Jerí tiene conflicto, es delegada de su promoción, estudia junto a una de las magistradas”, acusó.

Luego, agregó: “Que la doctora Juana renuncie inmediatamente. De qué sirve ayudarte. Tú no me das tu sueldo para apoyarte. La magistrada Juana no sabe como llevar un caso emblemático. No sabe dónde está parada”.

En ese momento, la presidenta del tribunal le dijo a Torrejón que no estaba contestando el teléfono y que tenían una audiencia de lectura de sentencia para ese mismo día, a las 5:00 de la tarde, donde él era el ponente. Supuestamente, el juez había dicho que ya había hablado con ellas para ponerse de acuerdo, pero ambas, dijo Vigo, todavia no tenían conocimiento del documento.

“Nada, a tú no te importa, no te importa. Se está confirmando (la sentencia). Solo te importa cuando piensas que uno ha cobrado (coima). Mal pensada. Como ayer con el doctor Novoa. ¿Haber qué te dijo el doctor Novoa? “Piensas que uno trabaja como tú, con el estudio Pompeyo”, respondió Torrejón.

“Mil disculpas del caso, vamos a dar por suspendida la audiencia la misma que se suspende para ser continuada el 6 de abril a las 5:00 de la tarde, quedando notificado los presentes”, concluye la doctora Juana Cornejo.