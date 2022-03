Castillo: “El pueblo no necesita migajas, necesita oportunidades de trabajo”

El presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo la mañana del miércoles 30 la sesión de instalación de una Comisión Multisectorial encargada de proponer acciones para la atención alimentaria en favor de la población más vulnerable que integra las Iniciativas Ciudadanas de Apoyo Alimentario Temporal (ICAAT).

En ese sentido, el mandatario criticó la entrega de bonos y expresó que la población necesita oportunidades de trabajo, ya que solo así se podrá contribuir con el desarrollo de la zona donde vive y del país en general.

“ El pueblo no necesita migajas, no necesita bonos, el pueblo necesita oportunidades, necesita trabajo. Muchas veces se quiere llegar con algo efímero, con algo instantáneo. Se le da a la persona y en su barrio hay gente que solamente está esperando el bocado de comida y luego no hace nada por el país, no contribuye”, dijo desde la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.

El jefe de Estado recalcó que el presupuesto destinado a las ollas comunes no debería estar vinculado a decisiones políticas, ya que la prioridad es beneficiar a las comunidades más afectadas.

“Creemos importante que los presupuestos que se dan tienen que ir directamente a la necesidad. Las ollas comunes no se pueden tocar para manosear políticamente a las familias, a la comunidad. Las ollas comunes tienen que ser pensando en la formación integral de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras familias”, añadió Castillo Terrones.

El presidente Pedro Castillo inició la actividad oficial agradeciendo a la selección nacional por el triunfo obtenido ante Paraguay, que lo clasificó al repechaje para el Mundial Qatar 2022.

